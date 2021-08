Grande successo nel primo giorno di apertura del Museo Cambellotti

Dopo l’inaugurazione che si è tenuta venerdì 31 luglio, il Museo Civico Duilio Cambellotti ha aperto le porte al pubblico a partire dal 1 agosto.

È stato registrato un grande successo nel primo giorno di apertura: oltre 100 cittadini ieri hanno visitato il museo totalmente riallestito e impreziosito da postazioni multimediali, stanze immersive e tecnologia Li-FI che permette di acquisire contenuti che riguardano non solo l’opera e la vita di Duilio Cambellotti e Oriolo Frezzotti, architetto che ha disegnato Latina, allora Littoria, a cui è dedicato il piano superiore del Museo, ma anche la storia della nostra città.



Tanti i giovani, anche molti studenti e studentesse, che hanno percorso le varie sale tematiche e hanno potuto vedere per la prima volta a Latina un museo moderno e inclusivo, come si era abituati a visitarne solo in altre città.

Un premio per il servizio Cultura che ha saputo intercettare i fondi regionali vincendo il bando per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura e ha lavorato duramente per rendere il Cambellotti un museo degno di questo nome, ma soprattutto un centro culturale da cui partono iniziative di vario tipo, anche di formazione permanente.

Infatti anche il corso di formazione “Museo 4.0 – Laboratori per i musei del territorio” organizzato e ospitato presso il Cambellotti che vanta già due edizioni, è stato inserito nel “Catalogo delle Buone Pratiche Culturali della Regione Lazio”, che raccoglie e promuove le migliori iniziative culturali attuate nel territorio regionale.

Un ottimo inizio per la città di Latina che aspira a diventare centro turistico e sta lavorando nella giusta direzione per diventarlo. L'ingresso al Museo sarà gratuito fino al 19 settembre, sarà aperto al pubblico dal martedì al venerdì la mattina dalle 10 alle 13 e dal giovedì al sabato anche dalle 17 alle 21.