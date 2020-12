Natale 2020: a Fondi il concorso per l'albero e il presepe più belli

Anche Fondi, grazie a una intensa attività della Pro Loco, si sta adoperando affinché l’atmosfera del Natale sia funestata meno possibile dall’epidemia di coronavirus che ha sconvolto le nostre abitudini da quasi un anno.

Per coinvolgere la cittadinanza in qualche simpatica iniziativa da svolgere in sicurezza, la Pro Loco ha indetto un concorso per eleggere il più bell’albero di Natale e il più bel presepe di Fondi.

Partecipare è molto semplice: inviare le foto del proprio albero di Natale e/o presepe all’indirizzo info@prolocofondi.it o via WhatsApp al 3297764644 entro il 27/12/2020 indicando: nome e cognome dell’autore e liberatoria “Acconsento al trattamento dei dati ed autorizzo la pubblicazione delle foto”. Possono partecipare anche i bambini con un consenso scritto dei genitori.

Sono ammessi a partecipare alberi e presepi di ogni tipo: tradizionali, dipinti, disegni, sculture, ma attenzione bisogna inviare solo foto del proprio albero o presepe e non quelle di altri. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Pro Loco di Fondi, le tre foto che avranno ricevuto più “mi piace” entro le 24 del 5 gennaio 2021 decreteranno i vincitori.

