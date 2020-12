Natale 2020: Anzio brilla di splendide luminarie

Siamo arrivati quasi alla fine di questo anno decisamente difficile per tutti e purtroppo anche drammatico per tanti italiani. Anche le imminenti festività, indipendentemente dai provvedimenti per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, saranno in qualche modo influenzate da questa atmosfera poco allegra.

L’amministrazione comunale di Anzio per donare un sorriso a grandi e piccini e ricreare almeno in parte l’atmosfera Natalizia ha deciso di accendere delle belle luminarie per il centro cittadino, rendendo incantevole il centro con l’accensione di una splendida stella cometa in piazza Pia e nel resto delle vie principali rendendo più piacevole il momento delle compere per i cittadini.

"Insieme agli stanziamenti del Comune per sostenere le famiglie in difficoltà e le categorie produttive di Anzio, colpite dall'emergenza sanitaria ed economica, insieme agli interventi nelle nostre scuole ed al piano delle opere pubbliche - afferma il sindaco Candido De Angelis - abbiamo impegnato le risorse, inserite nel Bilancio 2020, per illuminare la nostra Città ed i quartieri del territorio. Fortunatamente sta per finire un anno drammatico della nostra storia recente, la Città di Anzio ha tutto il diritto di tornare finalmente a sorridere e di celebrare, nel rispetto delle normative anti-covid, il Santo Natale, con l'auspicio che venga presto diffuso il vaccino, per iniziare ad aiutare le persone più fragili e quelle più esposte nel loro lavoro".

Sabato 5 dicembre saranno dunque accese le luminarie per le vie della città, in particolare in piazza Pia e piazza Lavinia, luoghi simbolo di questo Natale, e martedì 8 gli alberi di Natale posizionati in diversi quartieri. Il progetto, programmato dall'Amministrazione comunale e coordinato dall'Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, coinvolgerà l'intero territorio comunale, con installazioni nelle vicinanze delle attività commerciali e con alberi natalizi in tutti i quartieri.