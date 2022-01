Notti in Bianco, Baci a Colazione: arriva in tv il film con Ilaria Spada

I talenti pontini continuano a far parlar di loro: andrà in onda mercoledì 19 gennaio alle 21.15,in prima visione, su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW TV e disponibile on demand, il film Notti in Bianco, Baci a Colazione che vede protagonista l’attrice di Latina Ilaria Spada.

La pellicola, che ha esordito al Festival del Cinema di Roma e poi nelle sale lo scorso ottobre, arriva in streaming e su Sky per tutti coloro che vogliono vedere una commedia ironica e romantica sulle gioie e i dolori dell’essere padre.

Protagonisti della pellicola sono Matteo interpretato da Alessio Vassallo e Paola, interpretata dalla pontina Ilaria Spada. Matteo è sposato con Paola da dieci anni e hanno tre splendide bambine e due cani. A 35 anni decide di lasciare il fantomatico posto fisso per seguire i suoi sogni ovvero il disegnatore di fumetti, questo gli permette di lavorare da casa e occuparsi del ménage famigliare insieme alla moglie, anche lei scrittrice di successo e sceneggiatrice di fumetti. Le cose si complicano quando gli arriva una proposta di lavoro da Parigi e una vecchia fiamma torna nella vita di Matteo.

Il film è la trasposizione cinematografica dell’omonimo libro autobiografico di Matteo Bussola, edito da Einaudi, nato a sua volta dopo il grande successo di Bussola sui social: lunghi post ironici sulla conduzione famigliare, le difficoltà quotidiane e le piccole gioie quotidiane che su Facebook hanno registrato le 50mila condivisione e oltre 100mila like.

Matteo Bussola, sposato con la scrittrice di successo e sceneggiatrice di fumetti (tra cui anche Dylan Dog) Paola Barbato, racconta le loro vite con un linguaggio moderno, leggero ma non banale che si ritrova nel film diretto da Francesco Mandelli, che ne cura anche la sceneggiatura insieme a Salvatore De Mola.

Torna sul grande e piccolo schermo Ilaria Spada, attrice e conduttrice tv che ha riscosso successo in importanti produzioni cinematografiche e fiction come Che Dio ci Aiuti, Immaturi, R.I.S. Roma - Delitti imperfetti. Nel film Notti in Bianco, Baci a Colazione interpreta la scrittrice di successo Paola Barbato, che sprona il marito a inseguire i suoi sogni, preferisce lavorare di notte e subisce il fascino dell’addestratore di cani Max.

Un film in cui molti potranno immedesimarsi, che racconta una vita come tante, tra ironia, romanticismo e momenti più toccanti.