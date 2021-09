Esce “Ocean eyes”, il nuovo singolo di Andrea Pimpini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Da venerdì 17 settembre, in radio e negli store digitali è disponibile “Ocean eyes”, il nuovo singolo inedito di Andrea Pimpini Il brano è disponibile al seguente link: https://onerpm.link/248482523755

“Ocean Eyes” sarà una delle canzoni che Andrea presenterà nel festival in live streaming mondiale organizzato da SessionsLive.com. “Capita spesso di incontrare una persona nella nostra vita e accorgerci solo dopo tanto tempo , forse troppo, di amarla da sempre – racconta Andrea – E’ il mio primo brano in lingua inglese. Dopo la notizia della mia terza posizione in una classifica Billboard internazionale e gli ascolti provenienti dall’estero, ho pensato che una canzone in lingua inglese potesse essere il modo migliore per ringraziare le persone della fiducia ricevuta”.

Il 20 Gennaio 2022, inoltre, Andrea tornerà sul palco come ospite del Festivalstar Winter 2022 a Brescia. Un segnale di ripartenza che potrebbe aprire le porte ad una lunga serie di eventi live. Andrea Pimpini è un cantautore di Pescara.. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 5 Marzo 2021 esce il nuovo album “Vai e non pensare”.