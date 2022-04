La Passione di Cristo di Maenza: annullato l’evento

Era tutto pronto: le prove dei vari quadri con attori e centinaia di figuranti, la sistemazione dei costumi, riunioni varie, la prenotazione di parecchi posti per camper che arrivano da fuori regione. Maenza era pronta finalmente, dopo due anni di stop a causa della pandemia, ad accogliere l’amata Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo che doveva tenersi la domenica delle palme, 10 aprile, e il Venerdì Santo, 15 aprile.

Anche se è cessato lo stato di emergenza per la pandemia e molte delle restrizioni si sono allentate non è ancora il momento di abbassare la guardia e proprio nella giornata di ieri il Sindaco di Maenza Claudio Sperduti e il Presidente Associazione Sacra Rappresentazione Venerdì Santo, Roberto Ciccateri hanno annunciato che anche quest’anno la Passione di Cristo di Maenza non si terrà.

Le norme anti COVID-19 ancora in vigore non permettono gli assembramenti e sarebbe stato troppo limitato il numero di spettatori che potrebbe assistere alla celebrazioni. Per tutelare la salute di cittadini e visitatori, per evitare che molti, sebbene arrivati a Maenza da lontano, non potessero assistere alla Sacra Rappresentazione è stato deciso a malincuore di annullare l’evento.

Comprendendo la delusione di molti, Sperduti e Ciccateri hanno annunciato che, se questa estate le condizioni saranno propizie, si potrà pensare di realizzare l’evento in luglio, consci comunque del fatto che l’atmosfera sarà diversa e non carica del sentimento religioso legato alla Pasqua.

Dunque anche per quest’anno la Passione di Cristo di Maenza, così curata, così elaborata, così apprezzata anche all’estero, non ci sarà. Speriamo che l’anno prossimo di questi tempi la pandemia sia solo un triste ricordo.