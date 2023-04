Passione di Cristo di Sezze, arrivano i patrocini della Presidenza del Consiglio e del Senato

C’è come sempre tanta attesa per la Passione di Cristo di Sezze, uno degli appuntamenti di prestigio delle festività pasquali in provincia, una manifestazione dal grande significato non solo religioso ma anche storico e culturale che negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti che l’hanno resa uno degli eventi celebrativi di maggiore prestigio anche al di fuori dei confini nazionali.

Questa sera, 7 aprile, le scene della Sacra Rappresentazione del venerdì Santo torneranno a vivere tra i vicoli del centro lepino, scene del Nuovo e Vecchio Testamento, come nella tradizione culturale dell’evento, ma anche quadri che vengono riproposti dopo molti anni, come La Casta degli Esseni, e l’inserimento del Canto della Poetessa Liù che a Sezze e alla sua manifestazione ha dedicato diverse poesie. E come non menzionare i costumi storici, alcuni dei quali sistemati e presentati in una nuova luce ad arricchire la rappresentazione che, in forma processionale e itinerante, attraversa le vie di Sezze, con partenza alle 20.30 da piazza San Pietro per fare poi rientro a via San Carlo.

E’ un programma artistico vario e sempre di grande suggestione quello che stasera propone la Rappresentazione della Passione di Sezze, un ritorno alle origini in occasione dei novanta anni dell’Associazione che la realizza. Il direttore artistico Piero Formicuccia e tutta l’Associazione, diretta dal presidente Elio Magagnoli, lavorano da mesi per una edizione della Passione di Cristo di Sezze che vuole essere un omaggio a tutti coloro che in questi decenni hanno partecipato e supportato questo evento.

Una manifestazione culturale che quest’anno è anche atto celebrativo, quindi, e che per l’occasione ha ottenuto i prestigiosi patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Senato della Repubblica, unico evento del genere a livello nazionale che ha avuto tali riconoscimenti. L’evento è realizzato anche grazie al Comune di Sezze e con la collaborazione della Regione Lazio e apre le celebrazioni per i 90 anni della fondazione dell’Associazione della Passione di Cristo di Sezze, che vivrà di altri appuntamenti nel mese di aprile e per il resto dell’anno. Nel centro lepino sono attese migliaia di persone che, come di consueto, assisteranno alla rappresentazione in piedi lungo le vie del paese.