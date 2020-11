Piranesi a Cori: sospesa la mostra

Con l’aumento dei contagi registrato negli ultimi tempi sono stati presi una serie di provvedimenti per contenere l’epidemia di Coronavirus, tra questi, come previsto dal DPCM del 3 novembre, la chiusura al pubblico dei luoghi della cultura e la sospensione degli eventi programmati in questo periodo.

Tra gli eventi sospesi c’è anche la mostra Piranesi a Cori, organizzata dal Comune di Cori all’interno del Museo della Città e del Territorio con l’esposizione delle incisioni originali in rame delle ‘Antichità di Cora’, risalenti alla metà del ‘700.

La mostra, che rientra nella programmazione nazionale dei festeggiamenti per il 300° anniversario della nascita di Giovambattista Piranesi, è stata inaugurata il 17 ottobre e prevedeva nel suo ambito una serie di eventi collaterali come convegni, visite guidate, incontri al momento sospesi.

Se non verranno poste ulteriori restrizioni, le attività proseguiranno dopo il 3 dicembre e fino alla chiusura della mostra il 10 gennaio.

Gallery