PollineFest: torna dal vivo il festival ideato da Matutateatro

Non più solo on line e in una nuova veste: il festival dedicato alle giovani compagnie del teatro contemporaneo diventa un Premio

Finalmente riaprono i teatri, così a lungo penalizzati dalle norme per prevenire i contagi da Coronavirus, e anche il MAT Spazio Teatro di Sezze torna ad ospitare eventi dal vivo: si inizia con PollineFest il festival dedicato ai giovani talenti del teatro contemporaneo italiano ideato da Matutateatro che rientra nel progetto Officina Culturale del Monti Lepini sostenuto dalla Regione Lazio.

Il festival quest’anno si arricchisce e oltre ad essere una manifestazione che celebra le nuove leve del teatro, diventa anche un premio dedicato alle compagnie under 35. La compagnia vincitrice si aggiudicherà anche una data a cachet nell’ambito della Rassegna Concentrica//Spettacoli in Orbita organizzata dal Teatro della Caduta di Torino (che compare come uno dei principali partner). A questi si aggiunge la pubblicazione della drammaturgia e di un’intervista su Theatron2.0.

“Un piccolo premio inserito in un discorso più ampio, di respiro nazionale, nell’ottica di una crescita lenta ma costante - spiega Alessandro Balestrieri di Matutateatro, ideatore e direttore artistico del festival - Per questo abbiamo pensato ad una giuria composta da una rappresentanza di Matutateatro più due esponenti di alcuni fra i più importanti festival under 35 che compongono il network RisoNanze.” [Dominio Pubblico (Roma), Strabismi (Cannara, Foligno), Festival 2030 (Bologna), Arezzo Crowd (Arezzo) ndr.]. Purtroppo però l’idea iniziale è stata pesantemente compromessa dall’emergenza sanitaria: “Fra defaillance, cambi data e restrizioni alla fine saremo pochi e senza pubblico. E questo è il vero peccato! Perdiamo quel senso di comunità che da sempre caratterizza POLLINEfest e in generale il lavoro di Matutateatro, ma siamo fiduciosi che sia un primo passo per una ripresa del settore dello spettacolo dal vivo”.

Tra il 7 e il 9 maggio gli spettacoli selezionati tramite bando si svolgeranno dunque a porte chiuse, alla sola presenza della giuria, ma il pubblico potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook di POLLINEfest e Matutateatro la cerimonia di premiazione del vincitore.

Il programma degli spettacoli:

venerdì 7 maggio

ore 19.00 Così non si va avanti

compagnia Ragtime Produzioni

sabato 8 maggio

ore 19.00 Tua, Gilda

Compagnia Contrasto Teatro

domenica 9 maggio

Ore 19.00 l’anteprima fuori concorso di GRAY o sulla paura della vecchiezza di BALT.

Ore 21.00 premiazione dei vincitori