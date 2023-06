Premio COMEL: edizione del decennale con una giuria top

Un traguardo importante quello del Premio COMEL Vanna Migliori Arte Contemporanea, la competizione internazionale che promuove l’uso estetico dell’alluminio e che porta ogni anno a Latina artisti di altissimo livello provenienti da tutta Italia e dal continente europeo, che giunge proprio quest’anno alla sua decima edizione.

Il tema di questa edizione sottolinea proprio questo importante anniversario: “The Aluminium eXperience” vuole ricordare infatti le esperienze, gli incontri, le emozioni, i saperi che hanno caratterizzato questa decade, il tutto sempre attraverso il metallo a cui è dedicata la competizione.

Bando aperto fino al 21 giugno per tutti gli artisti dai 18 anni in su che vivono e lavorano nei paesi del continente europeo che sono invitati a parlare attraverso l’arte della loro esperienza con l’alluminio, tanta o poca che sia, e del loro percorso, delle loro curiosità, delle sperimentazioni, delle tecniche preferite.

Non a caso il bando prende quest’anno ispirazione dalle celebri parole di Steve Jobs dette durante un’intervista a Wired “Creatività significa semplicemente collegare le cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto qualcosa, si sentono quasi in colpa perché non l’hanno fatto realmente, hanno solo visto qualcosa e, dopo un po’, tutto gli è sembrato chiaro. Questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzarle in nuove cose”.

Una occasione ghiotta per gli artisti che potranno esprimersi liberamente, con l’unico vincolo dell’utilizzo dell’alluminio, e saranno giudicati da una giuria davvero d’eccezione: in vista di questa particolare edizione infatti gli organizzatori, in accordo con il direttore artistico della manifestazione nonché presidente di giuria, il critico e scrittore Giorgio Agnisola, hanno deciso di invitare alcune personalità che già hanno collaborato con il premio nelle edizioni passate. Una giuria di altissimo livello dunque formata da prestigiosi nomi del mondo accademico e dell’ambiente critico e istituzionale: Ada Patrizia Fiorillo, storica, critica dell’arte, giornalista e professore associato di Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi di Ferrara, già giurata nel 2018; Marco Nocca, storico dell'arte, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, membro della giuria nel 2017; Claudia Palma, Direttrice dell’Archivio bioiconografico e dei Fondi storici della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, giurata nella scorsa edizione 2022; Elena Pontiggia critica e storica dell'arte, professore di storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Brera e al Politecnico di Milano, nonché membro della giuria dell’edizione 2020-2021; Marilena Vita, artista, performer, curatrice di eventi e critica d’arte, Segretario generale Nuova Aica Italia, membro dei Board di AICA International, giurata nell’edizione 2022; Maria Gabriella Mazzola in rappresentanza della COMEL Industrie, azienda promotrice e unico sostenitore del Premio.

L’iscrizione al Premio è gratuita, alla chiusura del bando la giuria selezionerà 13 finalisti, 13 come il numero atomico dell’alluminio, che esporranno l’opera iscritta presso lo Spazio COMEL di Latina nel mese di ottobre.

Tra i finalisti sarà poi annunciato il vincitore decretato dalla giuria, che si aggiudicherà un premio in denaro di 3500 euro e una personale con catalogo dedicato sempre allo Spazio COMEL, e il vincitore del Premio del Pubblico, ovvero l’autore dell’opera più votata dai visitatori della mostra.