Premio COMEL 2023: proclamati i vincitori di The Aluminium eXperience

Un’altra edizione del Premio COMEL Vanna Migliori Arte Contemporanea si è conclusa con un grande successo. Il percorso del Premio COMEL si arricchisce così di un nuovo importante tassello che va ad arricchire quell’ ”eXperience” che è stata il tema principale del bando della decima edizione: il bagaglio d’esperienze che rende ciascun essere umano ciò che è, sia come persona che come artista.

Sabato 11 novembre sono stati proclamati i vincitori dell’edizione 2023, che è anche la decima del concorso internazionale che porta a Latina artisti da tutta Europa.

Lo Spazio COMEL anche quest’anno ha ospitato un gran numero di visitatori, appassionati, artisti, esperti del settore che hanno partecipato con calore alla cerimonia di premiazione e che, come è ormai consuetudine di questa competizione, hanno contribuito a testimoniare come l’arte sia un ponte che unisce culture e lingue diverse, in maniera pacifica e sentita.

E infatti presenti allo Spazio COMEL c’erano artisti che arrivano dalla Polonia, dalla Spagna e da diversi parti d’Italia, per scoprire insieme chi ha vinto il premio della critica e chi il premio del pubblico dell’edizione The Aluminium eXperience.

Il presidente di giuria Giorgio Agnisola, affiancato da due eminenti membri della giuria di quest’anno Claudia Palma (Direttrice dell’Archivio bioiconografico e dei Fondi storici della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma) e Marilena Vita (artista, performer, curatrice di eventi e critica d’arte, Segretario generale Nuova Aica Italia, membro dei Board di AICA International), ha annunciato i nomi dei vincitori.

Il Premio COMEL 2023 è stato vinto dall’opera “In the Flow” del polacco Hubert Bujak, che secondo la giuria è stato il lavoro che maggiormente ha rispettato il tema e ha presentato una delle lavorazioni più interessanti.

Il pubblico che ha visitato la mostra e ha votato le opere preferite invece ha scelto “Il senso mutevole del nostro andare” di Alessandra Rovelli.

Dato l’alto livello delle 13 opere finaliste, la giuria ha deciso di assegnare anche delle menzioni speciali: a Claudia Del Giudice per l’opera “Sostenibile Leggerezza dell’Essere”, a Jessica Mantovani per “Alfabetizzazione”, a Monica Gorini per “Rayons de Lumière” e a Kristine Kvitka per “Lago nel bosco. Memorie dell’infanzia” e un premio alla carriera all’artista Piero Finelli, che ha partecipato con l’opera “Film”.

I 13 finalisti: A.MO. Anastasia Moro – Borgo Veneto (PD), Stefano Baldinelli Perugia, Hubert Bujak – Breslavia Polonia, Claudia Del Giudice – Giugliano in Campania (Napoli), Pietro Finelli – Milano, Anna Godlewska - Bielsko-Bia?a, Polonia, Monica Gorini – Milano, Kristine Kvitka – Riga, Lettonia, Jessica Mantovani – Castagnaro (VR), Francesca Maroni – Varese, Marco Riente – Milano, Alessandra Rovelli – Rivolta d'Adda (Cremona), Beatriz Zerolo Duràn - Madrid (Spagna).