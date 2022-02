Al via la prima edizione del Premio Gianfranco Compagno “Giornalista per Aprilia”

A un anno dalla morte del giornalista Gianfranco Compagno, la città di Aprilia gli rende omaggio con una serie di iniziative, tra queste l’istituzione di un concorso ideato da Il Giornale del Lazio e l’Associazione Cts rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado della città di Aprilia.

La prima edizione del Premio Gianfranco Compagno “Giornalista per Aprilia” prevede la realizzazione di un elaborato che sia testuale, pittorico, scultoreo, musicale, radiofonico ecc. che riguardi temi attinenti la storia, la cultura, la ricerca, l’attualità, la vita sociale e lo sviluppo della città di Aprilia.

Il premio prende il via proprio il 1 febbraio, per ricordare la scomparsa di Gianfranco Compagno, i premi saranno assegnati domenica 29 maggio in una cerimonia al teatro Europa, in occasione della ricorrenza della battaglia-liberazione di Aprilia. Tra i premi per i vincitori delle due categorie in gara, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado, ci saranno due borse di studio.

Gli elaborati prodotti dagli studenti partecipanti saranno giudicati da una giuria composta dal direttore de Il Giornale del Lazio Bruno Iorillo, l’ex caporedattore della pagina provinciale de Il Messaggero e Presidente della sezione provinciale dell’Associazione Stampa Romana Gaetano Coppola, il giornalista di La Repubblica Clemente Pistilli, il giornalista, scrittore e redattore de Il Messaggero Latina Giovanni del Giaccio, il giornalista di Latina Oggi Tonj Ortoleva, il giornalista di Aprilia News Alessandro Piazzolla, il giornalista de Il Giornale del Lazio Riccardo Toffoli, il maestro d’arte Ciro Mariano Micino (che ha ideato il logo del concorso) e l’assessore alla pubblica istruzione e cultura del Comune di Aprilia Gianluca Fanucci.

Il premio, che gode del patrocinio del Comune di Aprilia, della Provincia di Latina, Regione Lazio e dell’Associazione Stampa Romana, vuole coniugare l’impegno sul campo di Gianfranco Compagno, le sue lotte per la libertà di stampa e per la tutela dei diritti dei giornalisti, soprattutto quelli precari, ma soprattutto il suo sostegno ai giovani, alla loro formazione.

Per conoscere i requisiti e le modalità di partecipazione è possibile consultare il bando del concorso sul sito del Comune di Aprilia.