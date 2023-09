Premio Nazionale “Minturnae-Ornella Valerio”: nominati i vincitori

Lunga è la tradizione del Premio Nazionale “Minturnae-Ornella Valerio” giunto alla sua XLVII edizione. Nato per la mera promozione della poesia e della letteratura si è arricchito poi di una sezione pittura.

Proprio in questi giorni sono avvenute le nomine dei vincitori della sezione Poesia Giovani e Storia Giovani che saranno premiati durante una cerimonia l’8 ottobre alle ore 17.00 presso il Liceo Scientifico Alberti di Minturno.

Per la sezione Poesia Giovani verrà premiata quale vincitrice dell’edizione 2023: Anella Puglia, per il volume “Scatola di bottoni”, (Aletti editore Villanova di Guidonia - Roma), le cui poesie “sono nate sulla spiaggia”… “Frutto di ricordi ed emozioni”. Per l’edizione del 2022 (premio non ritirato a causa della pandemia), Antonia Giacobbe, per il volume “Fino al cuore dell’ultimo seme. Poesie e immagini, Gangemi Editore, Roma, la cui vicenda esistenziale autobiografica è intessuta delle relazioni tra io e mondo.

La Giuria del premio è formata da Arnaldo Colasanti (Presidente), Fernanda Caenaro Fabiani, Marisa Conte, Lina Greco Grossi, Vera Liguori Mignano. Beniamino Russo, Michele Graziosetto.



Mentre, per la sezione Storia Giovani “Ornella Valerio”, verranno premiate quali Vincitrici della XLVII edizione 2023: Licia Pastore per il libro: Fernando Bassoli. Primo sindaco di Latina (Atlantide Editore-Latina - 2022) e Giulia Zitelli Conti, per il volume: Magliana Nuova. Un cantiere politico nella periferia romana (1967-1985) (FrancoAngeli Editore – Milano - 2019).



La Giuria del premio è formata da Mario Belardinelli (presidente), Paolo Carusi, Michele Graziosetto, Luigi Gulia, Paolo Norcia, Beniamino Russo.

