Premio Strega, terzo posto per Chiara Valerio

Terzo posto all’edizione 2024 del Premio Strega per “Chi dice e chi tace” (Sellerio) di Chiara Valerio. La scrittrice di origini pontine che ha ambientato il suo romanzo nella frazione di Scauri di Minturno ha mancato per un soffio la vittoria finale andata invece a Donatella Di Pietrantonio con “L'età fragile” (Einaudi).

E’ la scrittrice abruzzese infatti la vincitrice della 78esima edizione del premio Strega con 189 voti; seguono Dario Voltolini con "Invernale" (La nave di Teseo), con 143 voti e appunto Chiara Valerio con 138 voti.

La giuria del Premio è composta dai voti dei 400 Amici della domenica, a cui si aggiungono come di consueto 245 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 35 Istituti italiani di cultura all’estero, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria e 25 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma. La serata è stata trasmessa in diretta televisiva da Rai 3, per la conduzione di Geppi Cucciari e Pino Strabioli.

Festeggia comunque la frazione di Scauri, primo fra tutto il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli. “Con 138 voti Chiara Valerio arriva terza al Premio Strega. ‘Chi dice e chi tace’, il romanzo ambientato nella nostra Scauri, non ce l’ha fatta, ma non meno é il nostro orgoglio per una scrittrice che ha sempre mantenuto vivo il suo legame con la cittadina di origine e ci ha regalato nuove pagine in cui riconoscere il nostro quotidiano - ha scritto il primo cittadino su Facebook -. É stato bello attendere insieme alla nostra comunità il responso finale e vedere la nostra Scauri nel video di presentazione del libro e protagonista nei tanti incontri tenuti dalla Valerio. A lei vanno i nostri complimenti, sarà un piacere averla tra noi mercoledì 17 luglio”.