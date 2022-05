L’Outlet di Castel Romano lancia un messaggio di inclusione e uguaglianza col progetto: i MAGnifici 5

In occasione della Giornata Internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo indetta il 21 maggio, il McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet insieme agli altri quattro Centri del Gruppo in Italia – Barberino, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle – si è fatto promotore del messaggio “Siamo tutti perfetti così come siamo” presentando un nuovo progetto che mette al centro le persone e le loro storie: i MAGnifici 5, pillole di unicità.

In seno a questo progetto nascono alcuni cortometraggi che vedono protagonisti cinque “ambasciatori di unicità” che raccontando la propria esperienza, la propria quotidianità vogliono lanciare un messaggio di inclusione: è proprio nella diversità e nella propria unicità che si riconosce il senso più profondo dell’essere umano.

I Magnifici 5 sono stati scelti proprio per l’impegno che mettono ogni giorno nel raccontare in modo positivo e unico come l’imperfezione ci renda in realtà perfetti: primo cortometraggio è dedicato ai Papà per scelta coppia di nome e di fatto e genitori di due splendidi gemelli, c’è poi quello dedicato ad Ambra Sabatini – atleta medaglia d'oro e record mondiale a Tokyo 2020, quello su Benedetta de Luca – avvocato e modella body positivity; il cortometraggio che racconta l’esperienza di Luca e Alba Trapanese – papà single e la sua meravigliosa bimba e infine la storia di Raissa e Momo – una testimonianza che l’amore non ha confini e barriere.

I cinque cortometraggi saranno disponibili sulla pagine social dei cinque outlet del gruppo McArthurGlen e sui singoli profili degli “ambasciatori di unicità” a partire dal 3 giugno.