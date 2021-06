"Racconti nella rete 2021": docente del Liceo Majorana di Latina tra i vincitori del premio nazionale

La giuria tecnica della 20esima edizione del premio letterario “Racconti nella Rete” ha selezionato i 25 racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi. Tra i vincitori Teresa Celestino, insegnante di Scienze Naturali presso il Liceo E. Majorana di Latina.

Complimenti ai vincitori dal presidente Demetrio Brandi “e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato con entusiasmo a questa ventesima edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso”. I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 27^ edizione del festival LuccAutori, in programma dal 18 settembre al 3 ottobre 2021 alla Biblioteca Agorà, Palazzo Bernardini, Isi Barga e Villa Bottini. Per maggiori informazioni: https://www.raccontinellarete.it/?p=46683