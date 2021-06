“Racconti nella Rete 2021”: tra i vincitori anche la pontina Vanessa Policicchio Rizzoli

C’è anche la pontina Vanessa Policicchio Rizzoli, tra i vincitori della 20esima edizione del premio letterario “Racconti nella Rete”. La giuria tecnica ha selezionato, tra le oltre 250 storie arrivate, i 25 racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchio e tra questi figura anche “Il Mago” di Vanessa Policicchio Rizzoli, medico e scrittrice di Latina, che ha trionfato nella sezione Racconti per bambini.

Complimenti ai vincitori sono arrivati dal presidente Demetrio Brandi, “e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato con entusiasmo a questa ventesima edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso”.

I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 27esima edizione del festival LuccAutori, in programma dal 18 settembre al 3 ottobre 2021. Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre a Villa Bottini, alla presenza degli autori vincitori del premio, sarà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati. Il disegno di copertina è stato realizzato dall’animatore e regista Bruno Bozzetto. Sempre a Villa Bottini dal 26 settembre al 4 ottobre verrà inoltre allestita una mostra di disegni ispirati ai racconti vincitori. I disegni saranno realizzati durante l’estate dagli studenti del Liceo artistico Passaglia di Lucca e stampati in un catalogo con le tutte le 25 opere.