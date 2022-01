Rinviata la Notte bianca a Latina

A causa del continuo aumento dei contagi da COVID-19 e delle prescrizioni regionali per evitare l’ulteriore aggravarsi della situazione, molti Comuni della provincia pontina stanno cancellando o rinviando vari eventi programmati per le feste natalizie.

Sono infatti proibiti in questi giorni gli eventi pubblici durante i quali non si possa garantire il contingentamento e la sicurezza dei partecipanti. È per questo che la Ventidieci, che ha organizzato il ricco calendario di eventi della rassegna Natale Latina con il patrocinio del Comune, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la Notte Bianca in programma sabato 8 gennaio in chiusura della rassegna Natale Latina.

Proseguiranno in maniera consueta gli altri eventi organizzati presso i Giardini del Palazzo Comunale.