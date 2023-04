A San Felice Circeo le riprese della seconda stagione di Blanca

Mai come in questo periodo il territorio pontino ospita un gran numero di set cinematografici e televisivi. Mentre Paolo Virzì gira a Ventotene proprio negli stessi giorni arriva a San Felice una produzione RAI: saranno girate diverse scene della seconda stagione della fiction Blanca in varie location del Comune pontino.

Grazie alla felice collaborazione tra Amministrazione Comunale, le varie produzioni, in questo caso la Lux Vide, e la Latina Film Commission il territorio pontino diventa meta di intere troupe, stelle del cinema e della televisione italiani e si trasforma a seconda delle esigenze di copione.

Proprio in questi giorni infatti San Felice Circeo diventerà uno scorcio di Liguria, dove è ambientata la serie Blanca, liberamente tratta dal romanzo di Patrizia Rinaldi che vede protagonista una giovane consulente della polizia specializzata nella decodifica di file audio. La giovane Blanca, divenuta cieca in giovane età, dovrà affrontare difficili casi investigativi e una tormentata vita sentimentale.

Solo nella giornata di oggi la strada del Sole, piazza Valenti, il faro di Punta Rossa e il lungomare sono state location di varie riprese.

Sul set pontino i protagonisti della fiction Maria Chiara Giannetta (Blanca), Sara Ciocca (che è Lucia), Ugo Dighero (padre di Blanca) e Sandra Ceccarelli diretti da Jan Maria Michelini e Michele Soavi.

Grande soddisfazione della sindaca di San Felice, Monia Di Cosimo, che ringrazia la produzione e il cast, e si impegna a valorizzare il territorio con nuove iniziative simili: “Come Amministrazione comunale intendiamo promuoverle e valorizzarle sempre più, certi di come il cinema e l’audiovisivo possano rappresentare un forte stimolo allo sviluppo locale, sia in relazione all’indotto economico che una produzione porta in città, sia per il ritorno d’immagine e dunque di promozione turistica”.

Una soddisfazione condivisa anche da Rino Piccolo, direttore della Latina Film Commission “Con la Lux Vide c’è oramai un rapporto consolidato di stima e collaborazione, frutto di un importante lavoro svolto in questi anni. Vederli tornare ogni volta nella provincia di Latina ci sprona a proseguire nell’opera di promozione del nostro territorio consapevoli di quanto questo abbia ancora molto da offrire al mondo del cinema della serialità televisiva. Vorrei ringraziare Daniele Passani e Corrado Trionfera, produttori esecutivi della serie, per la fiducia rinnovata, il cast, tutta la troupe e Maria Chiara Giannetta, una delle attrici di punta della fiction italiana che ancora una volta saprà stregare il pubblico con la sua interpretazione di Blanca. La mia riconoscenza, infine, all’Amministrazione comunale di San Felice Circeo, al Sindaco Monia Di Cosimo, all’assessore ai servizi tecnologi Fabio Beccari e al comandante della Polizia Locale Mauro Bruno per la collaborazione offerta; infine un ringraziamento a Dario Melindi del Faro Boutique Hotel. Quando un Comune comprende appieno la forza del cinema il percorso è tutto in discesa e il territorio ne guadagna sicuramente in indotto economico e d’immagine”.