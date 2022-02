Roberto Casalino a Sanremo: è autore della canzone de Le Vibrazioni

Fervono i preparativi per la 72° edizione del Festival di Sanremo che vedrà anche quest’anno il talento pontino rappresentato sul palco dell’Ariston.

A tenere alto il nome di Latina di nuovo, per la nona volta, ci sarà Roberto Casalino che è co-autore della nuova canzone de Le Vibrazioni.

Roberto Casalino e Le Vibrazioni

La canzone si intitola Tantissimo e il nostro Roberto l’ha scritta insieme a Nicco Verrienti e Francesco Sàrcina, vocalist de Le Vibrazioni. La band milanese è alla sua quarta partecipazione a Sanremo e quest’anno sarà l’unico gruppo a portare sul palco dell’Ariston il sano vecchio rock con un brano che propone una profonda riflessione sulla sofferenza, sulle ferite del passato che insegnano e l’importanza di imparare dagli errori e andare sempre avanti.

Roberto Casalino è cantautore che ha scritto grandi successi per vari interpreti come Francesca Michielin, Emma, Alessandra Amoruso, Giusy Ferreri e Marco Mengoni con il quale ha trionfato con l’Essenziale vincendo il Festival di Sanremo nel 2013. Ha all’attivo ben quattro album tra questi il Fabricante di Sogni uscito da pochi mesi.

Quando ascoltare “Tantissimo”

Il festival è condotto anche quest’anno da Amadeus, che ne cura anche la direzione artistica. La manifestazione si terrà dal 1 al 5 febbraio e sarà possibile seguire il festival in televisione su Rai 1, in streaming su RaiPlay, su Rai Italia e su Radio 2.

In gara 25 canzoni di altrettanti cantanti o gruppi che si esibiranno nelle prime due serate divisi in due gruppi. Sarà possibile ascoltare per la prima volta il brano di Casalino cantato da Le Vibrazioni mercoledì 2 febbraio e di nuovo il giorno successivo quando tutti i cantanti si esibiranno nuovamente. Il venerdì sarà la serata delle cover e sabato 5 febbraio si esibiranno tutti un ultima volta e si conoscerà il nome del vincitore.

Come votare la canzone preferita

Quest’anno ci sono delle novità sul voto: mentre nelle prime serate sarà solo la stampa divisa in tre gruppi (carta stampata e tv, radio e infine web) a votare le canzoni, durante la quarta e la quinta sera si aggiungeranno il Televoto e la giuria Demoscopica, ovvero mille giurati selezionati che voteranno da casa tramite un’app dedicata all’occasione.