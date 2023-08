In chiusura degli eventi estivi Sabaudia ha omaggiato il Maestro Ennio Morricone

La città di Sabaudia ha dedicato una serata in onore del maestro Ennio Morricone a chiusura degli eventi della stagione estiva. La manifestazione, svolta nella piazza del Comune, è stata curata da Paola Sangiorgi in partenariato con l'amministrazione comunale ed è stata condotta da Maria Corsetti. Luigi Caiola, general managar del maestro per circa 20 anni, ha raccontato aneddoti e curiosità del suo percorso di vita con Morricone, dal primo casuale incontro fino al conferimento dell'Oscar alla carriera. Racconti questi raccolti nel libro “Weall love Ennio Morricone” scritto da Caiola ed edito da Giovanni Di Giorgi.

Sul palco poi sono stati eseguiti i più famosi brani musicali di Morricone, a cura degli artisti Ludovico Fulci, Nicola Costa, Nanni Civitenga e Maurizio Trippitelli, accompagnati dalla voce di Maria Di Bernardo. Un grande pubblico per una serata indimenticabile all'insegna della cultura e del ricordo di uno dei più grandi compositore dei nostri tempi.