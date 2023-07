Rds Summer Festival, un successo: 30mila persone per la tappa di Sabaudia

Un successo la tappa a Sabaudia dell'Rds Summer Festival che toccherà alcune delle più belle località italiane, da nord a sud del Paese. Capitanate da Anna Pettinelli, una delle voci storiche dell'emittente radiofonica, le due serate hanno raccolto oltre 30mila persone. La festa è cominciata venerdì 30 giugno grazie ai talent e ai performer di Rds che hanno coinvolto il pubblico di Sabaudia portando musica e intrattenimento a Campo di Marte, allestendo un villaggio di puro divertimento. Venerdì sera, sul palco del festival, si sono esibiti live alcuni tra gli artisti italiani più amati: Aisha, Enula, Noemi e Tiromancino.

Neanche la pioggia di sabato ha fermato l'evento e l’entusiasmo di artisti, talent e spettatori che hanno riempito di energia Campo di Marte. Una serata unica che ha visto protagonisti sul palco Cioffi, Federico Rossi, Giulia Penna, Irama e Rkomi, Leo Gassmann e Wax. Sul palco dell’Rds Summer Festival anche Samara Tramontana e Luca Campolunghi, i giovani speaker di Rds Next che, grazie al progetto “Rds Summer Festival, con Galbanino il palco è tuo!”, hanno presentato i live dei talenti emergenti selezionati per l’occasione. L'evento è solo all'inizio. Molte altre infatti le tappe del festival: Barletta il 14 e 15 luglio, Messina il 21 e 22 luglio, Sanremo il 28 e 29 luglio, per chiudere in bellezza con l’ultima grande festa per salutare l’estate a Marina di Pietrasanta l’8 e 9 settembre.

“Un’esperienza indimenticabile per Sabaudia. Una grande manifestazione che ha rappresentato un importante punto di svolta per l'amministrazione Mosca – hanno commentato il sindaco Mosca e il vice Sindaco e assessore al Turismo e alla Cultura, Giovanni Secci -. Da anni i giovani di Sabaudia lamentavano la mancanza di iniziative rivolte a loro e finalmente questa Amministrazione ha dato vita a un evento che ha risposto alle loro aspettative. L'obiettivo principale era quello di dare ai giovani un segnale positivo e importante, dimostrando che Sabaudia è una città pronta ad accoglierli e a offrire loro opportunità di svago e divertimento". "Rds Summer Festival è solo l'inizio di un progetto ambizioso che mira a riportare i giovani a frequentare Sabaudia anche in futuro – ha spiegato il consigliere delegato alle politiche giovanili, Matteo Di Girolamo - Insieme all’amministrazione abbiamo coordinato una serie di iniziative che hanno trovato il gradimento dei ragazzi e che sono state pensate appositamente per loro. L'evento è stato un successo incredibile, creando un'atmosfera di gioia e spensieratezza che ha coinvolto tutte le persone presenti".