Sanremo 2021: Roberto Casalino è autore della canzone cantata da Francesco Renga

Il grande carrozzone di Sanremo sta per partire, non senza le consuete polemiche ormai di rito per carpire l’attenzione e la curiosità del pubblico, sviandole da quella che dovrebbe essere protagonista del celebre festival: la Musica.

Anche quest’anno la creatività pontina sarà in gara: Roberto Casalino è autore, insieme a Dario Faini, del brano "Quando Trovo Te" che sarà cantato da Francesco Renga.

Il nostro Roberto Casalino, nato ad Avellino ma pontino d’adozione, è autore amato da diversi interpreti italiani come Emma Marrone, Francesca Michelin, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Dear Jack, Elodie e molti altri. È autore di hit di successo come Novembre, Distratto, Piccole Cose di Fedez e J-Ax.

Più volte ha scritto canzoni che hanno partecipato al Festival di Sanremo, tra le ultime l’anno scorso ha firmato il testo di Dov’è delle Vibrazioni.

Nel 2013 ha trionfato con L’Essenziale cantata da Marco Mengoni nel 2013, che ha riproposto lui stesso proprio negli ultimi giorni con un nuovo video.

Nel novembre 2020 è uscito in versione live il suo ultimo album Il Fabbricante di Ricordi (2019) registrato durante il concerto evento tenuto all’Auditorium Conciliazione di Roma in cui ripropone brani di successo scritti per altri negli ultimi dieci anni, alcuni inediti e duetti. Proprio uscirà il video dell’ultimo singolo Ti Porto a Cena con me.

Quest’anno, per la 71° edizione, Casalino torna a Sanremo grazie alla voce di Francesco Renga e il brano Quando Trovo Te. Una canzone che parla di dimenticare tutto ciò che fa soffrire, che rende la vita quotidiana più difficile e concentrarsi invece sui ricordi, quelli veramente felici che riaffiorano potenti portando luce e fiducia nel futuro.

Un messaggio positivo in questo periodo pieno di incertezza e difficoltà è più che benvenuto, dunque in bocca al lupo a Roberto Casalino per Saremo e i traguardi futuri!