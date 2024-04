Chiara Valerio tra i 12 finalisti del Premio Strega: “Un orgoglio per Scauri”

Sale alla ribalta nazionale Scauri al centro del romanzo “Chi dice e chi tace” di Chiara Valerio, tra i 12 finalisti dell’edizione di quest’anno del Premio Strega. Nei giorni scorsi sono stati resi noti i nomi degli autori che compongono la dozzina dei finalisti mentre si guarda al 5 giugno quando sarà invece ufficializzata la cinquina, un mese prima della data in cui, il 4 luglio, sarà invece decretato il vincitore.

Originaria proprio della frazione di Minturno dove è nata il 3 marzo del 1979, Chiara Valerio, scrittrice, curatrice editoriale, direttrice artistica e conduttrice radiofonica italiana, ha voluto ambientare il suo ultimo libro proprio nella sua Scauri. E dopo la notizia dei 12 scrittori finalisti di quest'anno del prestigioso riconscimento letterario, anche il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha voluto fare i suoi complimenti alla scrittrice e concittadina.

“Una nomina importante, non solo perché é un orgoglio per Scauri ma perché in questo libro ci ha regalato uno spaccato unico della nostra cittadina, raccontando quello che di solito non si vede della nostra società - ha commentato il primo cittadino -. Aspetteremo con gioia il 4 luglio, nel frattempo i nostri complimenti a Chiara Valerio”.

“Chi dice e chi tace”: la trama

“Un golfo dalla linea morbida, una lunga spiaggia di sabbia che corre parallela alla via Appia tra due colline, il Monte d’Oro e il Monte d’Argento - si legge nella trama -. Un lungomare pieno di oleandri scandito da stabilimenti colorati e a volte sbiaditi, ognuno diverso dall’altro: la Tintarella, il Lido Delfini, il Lido del Pino, il Lido Maria, e molti altri. E poi la pizzeria Lu Rusticone, il bar Luccioletta, due chiese, una sola vera piazza. Poco più a sud scorre il fiume Garigliano e inizia la Campania. Subito a nord ci sono Formia, Gaeta, Sperlonga; in meno di due ore si arriva a Napoli e a Roma”. Questa è Scauri, seimila residenti nei mesi invernali e centomila nei mesi estivi dove ha scelto di vivere Vittoria, che è morta nella sua vasca da bagno. Uno stupido incidete, si dice. Ma non ne è convinta l’avvocatessa Lea Russo, sposata e con una figlia, che “è sempre stata affascinata da Vittoria. Una donna distante ma curiosa, accogliente ed evasiva; nel parlare ha un fatalismo che lascia sgomenti. Era arrivata a Scauri con la sua risata che cominciava bassa e finiva acuta, aveva comprato una casa nella quale tutti potevano entrare e uscire, non aveva mai litigato con nessuno, non aveva mai cambiato taglio di capelli. Viveva con Mara, forse l’aveva adottata, forse l’aveva rapita, si dicevano tante cose. Ora Vittoria è morta per uno stupido incidente in una vasca da bagno, e Lea Russo non ne è convinta. Lea non vuole più accontentarsi di ciò che ha avuto sempre davanti agli occhi. Vuole capire come è morta Vittoria, e chi era davvero”.