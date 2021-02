Il Maestro Umberto Scipione cura la colonna sonora del nuovo film di Alessandro Siani

Nonostante il COVID e tutte le prescrizioni anti contagio che siamo chiamati a rispettare da un anno a questa parte, tra cui la chiusura di cinema e teatri, la Cultura non si ferma.

Lo dimostra il Maestro Umberto Scipione che ha curato la colonna sonora del nuovo film di Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale” di cui si stanno ultimando le riprese e che sarà disponibile, speriamo in uscita nelle sale, a Natale 2021.

“La pandemia non ha fermato l’Arte e la Creatività – afferma il M° Scipione - questo “tempo sospeso” problematico, triste, doloroso è stato anche il tempo, per chi ha voluto coglierne l’occasione, del ritrovarsi nell’intimità della propria sensibilità artistica. E da qui attingere nuove forze e nuove ispirazioni e ripartire con sorprendente energia. Sono convinto che l’impossibilità in questo periodo di “abbracciare” il pubblico con le ali dell’Arte, nelle sue varie espressioni, ha reso ancora più forte e profondo il desiderio degli artisti di regalare emozioni e bellezza. Per questo credo che nel momento in cui ritorneremo ad immergerci nel calore della musica dal vivo, nella meraviglia del grande schermo, nell’atmosfera coinvolgente del teatro saremo travolti da una effervescente vitalità artistica. Tutti abbiamo dentro un’insospettata riserva di forza che emerge quando la vita ci mette alla prova, scriveva Isabel Allende. Un pensiero che condivido e mi fa essere fiducioso sul futuro”.

Dunque il Maestro Scipione si è messo a lavoro per creare una colonna sonora adatta a raccontare una fiaba natalizia, una poesia romantica “Ricca di atmosfere, suggestioni e ritmi – dichiara il Maestro - che attraversano diversi generi musicali, con canzoni e brani originali che si richiamano all’antichissima fiaba natalizia, ma in realtà raccontano della favola che potremmo vivere ogni giorno se guardassimo alla vita in tutti i suoi aspetti con l’incanto degli occhi del cuore”.

“Chi ha incastrato Babbo Natale” è una tipica commedia natalizia che farà emozionare e ridere il pubblico. Alessandro Siani interpreta il protagonista Genny Catalano, il “re dei pacchi”, ossia di fregature, che è stato assoldato per recarsi al Polo Nord e far fallire la tradizionale missione di Babbo Natale, interpretato da Christian De Sica. La casa di Babbo Natale è stata minuziosamente ricostruita a Cinecittà curando ogni particolare. Accanto ad Alessandro Siani ci sarà un cast che accenderà sicuramente l’attenzione del pubblico, oltre al già citato Christian De Sica ci saranno anche Angela Finocchiaro nel ruolo della Befana, Leigh Gill attore inglese che ha partecipato al film “Joker” e la bella Diletta Leotta.