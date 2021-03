Il Sentiero di Circe: un percorso tra arte e natura di conoscenza e valorizzazione del Parco del Circeo

Nell’ambito del progetto “Il Sentiero di Circe: un viaggio emotivo alla riscoperta del Parco Nazionale del Circeo attraverso le arti visive”, ideato dalle giovani professioniste pontine Jessica Brighenti, Silvia Di Pastena e Chiara Spagnoli che insieme ad altri collaboratori e appassionati (Gabriele Casale, Luana Spagnoli, Nicola Tasselli, Franz Viero) hanno creato l’associazione giovanile CIRCE Aps.

Il Sentiero di Circe è volto alla valorizzazione del Parco Nazionale del Circeo come luogo identificativo della zona, creando un percorso emozionale-percettivo che parte dal cuore della città di Latina, in particolare dal Museo Cambellotti per giungere fin sulla punta del promontorio del Circeo unendo Natura e Arte.

Un itinerario che va alla scoperta di luoghi, bellezza e saperi del nostro territorio. L’Associazione, che lo scorso novembre ha siglato un protocollo d’intesa con l’Ente Parco, ha coinvolto in questi giorni anche gli studenti del Liceo Artistico Buonarroti di Latina in un progetto di alternanza scuola-lavoro, per arricchire il progetto del lato artistico: natura e arte si uniscono per raccontare il Parco.

Sperimentando nuove tendenze artistiche e culturali, in primis il nature journaling (quaderni di campo) e lo sketch crawl (pratica di disegno veloce), saranno coinvolti gli studenti che attraverso il disegno si faranno portatori e divulgatori di conoscenza. Data l’emergenza sanitaria in atto, le attività saranno svolte principalmente in DAD e tramite escursioni esplorative all’aria aperta presso il Parco del Circeo, oltre che con visite presso strutture culturali qualora verranno riaperte alla cittadinanza.