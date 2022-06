A Sermoneta le riprese di “Io e lei”, la docu-fiction per Sky Arte. Protagonista Sonia Bergamasco

Ciak si gira ancora a Sermoneta: sono in corso nel meraviglioso borgo medievale le riprese della seconda serie della docu-fiction per Sky Arte “Io e lei”, del regista Massimo Ferrari, che andrà in onda a partire dai primi mesi del 2023.

La puntata ambientata a Sermoneta racconta la vita di Isadora Duncan, ballerina considerata la fondatrice della danza moderna, morta nel 1937. A interpretarla l’attrice Sonia Bergamasco, nastro d’argento nel 2004 per “La meglio gioventù” e tra i protagonisti di film di successo tra i quali “Il commissario Montalbano”, “Una grande famiglia”, “Quo vado”.

Nella puntata, prodotta da MaGa Production con sede a Cinecittà e a Latina, viene raccontato il percorso e lo studio dell’attrice per interpretare il personaggio di Isadora: il centro storico di Sermoneta sarà l’ispirazione per Sonia Bergamasco per immedesimarsi nella parte: i vicoli, la scalinata del Belvedere, la loggia dei Mercanti, palazzo Caetani, il chiostro dell’abbazia di Valvisciolo. La troupe, terminate le riprese a Sermoneta, si trasferirà a Firenze.

Si tratta di un ritorno importante di immagine per il centro lepino, considerato che la docu-serie coniuga aspetti biografici del personaggio di Isadora Duncan con la presentazione del territorio che ospita le riprese. Oltre alla messa in onda su Sky Arte, la puntata resterà disponibile on demand per cinque anni e soprattutto “Io e lei” parteciperà ai più importanti festival cinematografici mondiali veicolando, così, il nome e il prestigio di Sermoneta ben oltre i confini nazionali.

Piacevolmente colpita Sonia Bergamasco dall’atmosfera di Sermoneta tornerà a visitare la città con la famiglia, mentre lavorativamente parlando è la prima volta a Sermoneta anche per il regista Massimo Ferrari che conosce molto bene il centro lepino essendo originario di Latina.

Per Sermoneta si tratta del film numero 94 girato tra il borgo e la pianura. “Promuoviamo le nostre bellezze attraverso ogni strumento, cinema compreso, per far conoscere le eccellenze del territorio al grande pubblico - ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli -. Nelle scorse settimane Sermoneta è stata protagonista di una puntata di una trasmissione tv di viaggi, in onda in tutto il continente americano”.