Boom di visite al Parco nazionale del Circeo: oltre tremila persone nel week end

Boom di visitatori al Parco nazionale del Circeo dove nel fin settimana appena trascorso c’è stato l’evento conclusivo della Settimana Europea dei Parchi. Un grande successo per l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio che ha portato oltre tremila persone che hanno partecipato alle varie attività svolte in tutto il territorio del Parco, divisi tra cicloturismo, sessioni di pilates, escursioni in kayak, attività fisica all’aperto in cuffia, ludoteche verdi, dragon boats, trekking nella foresta, orientamento in natura, esperienze di connessione nel bosco, e walking experience.

E in particolare la giornata di domenica 26 maggio ha dato la possibilità, come ha sottolineato l’assessore regionale al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, a Caccia e Pesca, ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini, “di far apprezzare a tanti cittadini un luogo straordinario incastonato tra mare, natura e montagna. Un'occasione per ribadire l’importanza del Sistema delle aree naturali protette della Regione, luoghi incantevoli che rendiamo fruibili tutelando, nello stesso momento, la loro unicità. Oggi ci sono state eventi sportivi molto interessanti, come ad esempio la ciclopedalata ecologica di cui i bambini sono stati protagonisti. Questo è il modo per far apprezzare le nostre aree naturali protette e garantendone la conoscibilità soprattutto ai fini didattici in modo che le nuove generazioni possano apprezzarne il valore e tutelarne il futuro”.

“L'enorme partecipazione, a partire dalle associazioni, dai produttori e dai numerosi rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine, mi rende orgogliosa ed entusiasta - ha poi aggiunto Emanuela Zappone, commissaria del Parco del Circeo -. Fin dal mio insediamento, infatti, ho lavorato per restituire una centralità al Parco affinché possa tornare ad essere un punto di riferimento per tanti appassionati e famiglie. Oggi sono ancora più convinta che la strada intrapresa è quella giusta, anche grazie alla lungimiranza dell'assessore Righini che ha voluto puntare su una sinergia ambientale tra le aree naturali protette della Regione e l'unico parco nazionale che ricade interamente nel Lazio. Una strategia vincente che continueremo a seguire anche nei prossimi messi”.

“Davvero una splendida iniziativa – ha poi concluso il generale Cinzia Gagliardi, comandante Regione carabinieri forestali Lazio – che ha visto un gran numero di cittadini, in particolare i più giovani, vivere una giornata di sport all’aria aperta immersi nella natura delle nostre aree protette. Il coinvolgimento delle nuove generazioni in questi momenti è un compito storico dei Carabinieri Forestali ed è fondamentale per educarli all’amore per la natura e fargli conoscere il territorio magnifico in cui vivono”.