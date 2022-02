Spazio COMEL 2012-2022: dieci anni di mostre ed eventi culturali

Era il 18 febbraio 2012 quando lo Spazio COMEL Arte Contemporanea apriva per la prima volta le sue porte al pubblico.

L’esposizione della prima edizione del Premio COMEL, Tra Cuore e Ragione, è stata l’inizio di un percorso che ha indicato l’anima di questo spazio: amore per il Bello, per l’Arte e la Cultura ma soprattutto amore per la condivisione delle emozioni, dei saperi e delle opportunità.

Nato dalla ristrutturazione della prima sede della COMEL, avviata proprio in via Neghelli nel 1968, lo Spazio COMEL è nato come luogo del ricordo e dell’omaggio a una mamma imprenditrice appassionata d’arte e si è trasformato ben presto nel luogo delle idee, degli incontri, delle emozioni.

I fratelli Maria Gabriella, Luisa e Adriano Mazzola hanno ridato vita a uno spazio posto nel cuore della città che è diventato propulsore di attività culturali, in cui tutti sono i benvenuti, in cui trovano spazio non solo artisti, ma anche studiosi, appassionati, accademici o semplici curiosi che si avvicinano all’arte contemporanea in maniera un po’ scettica, scoprendo poi un mondo vario, pieno di contenuti ma soprattutto di spunti di riflessione, cammini di vita, osservazioni sul mondo.

Dieci anni di fervida attività, rallentata solo da questo periodo di pandemia: oltre 100 eventi organizzati, tra mostre collettive e personali; pittura, scultura, fotografia, installazioni, intrecciate con le altre arti. In questa decade la famiglia Mazzola ha incessantemente ospitato artisti locali, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero in eventi totalmente gratuiti, e organizzato retrospettive dedicate ai maestri del ‘900 portando a Latina opere di grandi artisti come Afro, Burri, Consagra, Aligi Sassu. E infine il Premio COMEL, la competizione che promuove l’uso dell’alluminio nell’arte, che è partita in punta di piedi proprio nel 2012 con una edizione locale, fino a diventare un concorso internazionale apprezzato e conosciuto giunto alla sua nona edizione che sarà lanciata in marzo.

Si conclude un lungo percorso, si giunge a un traguardo importante che vuole essere l’inizio di un nuovo capitolo della storia dello Spazio COMEL. Pronti nei prossimi mesi a lanciare una nuova programmazione, libera da ogni restrizione, i fratelli Mazzola ringraziano quanti hanno fatto un pezzo di strada insieme a loro, e attendono con emozione tutti i prossimi compagni di viaggio.