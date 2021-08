“Struttura il tuo successo”: esce il libro del mental coach Davide Paccassoni

Si intitola “Struttura il tuo successo, 4 fasi per sviluppare il tuo business di eccellenza e la tua crescita personale” il tanto atteso libro del mental coach Davide Paccassoni. Edito da 99 Edizioni è ora disponibile nei formati ebook e stampato (180 pp rispettivamente 8.99€ e 15.99€) sui maggiori store specializzati

Il libro conduce il lettore lungo un percorso con l'obiettivo di migliorare la sua attività ai fini di una crescita sia personale che in ambito lavorativo, partendo dal porsi delle semplici ma essenziali domande: qual è la strada migliore per raggiungere l'obiettivo prefissato? Quale il metodo più idoneo? Crescere ed evolversi a livello personale e professionale oggi è un fattore differenziante per arrivare al successo. In “Struttura il tuo successo” Davide Paccassoni approfondisce i temi del suo metodo che gli ha permesso di diventare uno dei professionisti più ricercati nel settore del coaching grazie a 30 anni di esperienze, studi, approfondimenti che ha deciso ora di racchiudere in un manuale del successo.

“Il libro non ha la presunzione di cambiare la vita delle persone - spiega l'autore - ma volontà di offrire delle valide opportunità per farlo”. Il manuale è composto da quattro capitoli, come le quattro fasi che vengono intraprese dal lettore durante il percorso di crescita: il coaching, la comunicazione, il marketing, la costruzione. Per ognuno verranno spiegati metodi e tecniche con schede utili per mettere in pratica quanto appreso, al fine di ottenere risultati quasi in tempo reale.

Davide Paccassoni è un mental coach che da anni si distingue per gli ottimi risultati ottenuti con atleti, professionisti e aziende, aiutandoli a trovare gli strumenti adatti nella strada verso una piena e soddisfacente realizzazione, guidandoli nell'ottenere i risultati promessi rendendoli autonomi e autorevoli.