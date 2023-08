Il Summer Day Music Fest 2023 incorona la cantautrice Henyex

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Va alla giovane cantautrice campana Henyex la vittoria del Summer Day Music Fest 2023, classificatasi prima con un toccante brano intitolato “Mamma buonanotte”.

Anche quest'anno l’evento arriva ai titoli di coda dopo aver portato in piazza migliaia di persone e, soprattutto, il talento di molti giovani artisti. La finale, svoltasi sabato 29 luglio a Terracina, è stato un appuntamento speciale, in cui la parola inclusione ha dominato la scena, consentendo alle persone con disabilità di trascorrere una serata all’insegna dell’arte e della buona musica grazie alla logistica e ai servizi ad hoc progettati dall'Inclusion Art Director, Alessandra De Santis. In ogni fase dello spettacolo, costruito e strutturato dal Direttore Artistico Franco Iannizzi, si è respirata un’atmosfera diversa: dalla musica, grazie all'esibizione dei 21 giovani e artisti in competizione selezionati tra oltre 400 candidati in tutta Italia, all’intrattenimento, fino ad arrivare ai grandi ospiti.

Tra i protagonisti della serata finale Mauro Atturo, produttore cinematografico e teatrale, da sempre convinto che il talento, la passione e la formazione siano elementi che vadano coltivati sia in ambito artistico che professionale. Oltre a far parte di una giuria tecnica di alto livello che ha scelto la vincitrice dell'ottava edizione della rassegna, Atturo, storico partner del Summer Day Music Fest, è intervenuto sul palcoscenico portando all’attenzione del pubblico temi a lui cari come la crescita personale e professionale che si può ottenere grazie allo sviluppo dei propri talenti. L’impegno di Atturo a favore della crescita personale si inserisce all’interno di una visione più ampia, che mette al centro lo Human Value e il rispetto del pianeta, come dimostra il suo sostegno per la realizzazione dell’App Ecogive per il risparmio energetico. A completare la giuria tecnica il produttore musicale Marco Mori, gli AlterBoy, produttori del disco d'oro di Levante, e Mimì dei Neri per Caso.

Marco Mori e Andrea Pettinelli, musicista e produttore presente alla manifestazione in qualità di osservatore esterno, hanno inoltre deciso di premiare cinque ulteriori giovani artisti attraverso l'assegnazione di uno spazio di esibizione sul palco emergenti del MEI, il grande evento dedicato ai giovani artisti di tutta Italia che si terrà a Faenza nel mese di ottobre. Il Summer Day Music Fest ha infine presentato sul palcoscenico le performer del linguaggio dei segni ( Lis ), che hanno raccontato alcuni brani. Erano presenti per l’occasione le principali autorità e istituzioni locali. Tra queste, il sindaco Francesco Giannetti, l'assessore al turismo e ai grandi eventi Alessandra Feudi e l'assessore alle politiche sociali Sara Norcia.

Lo spettacolo si è svolto in una piazza Mazzini gremita di gente, attenta alle esibizioni dei giovani artisti oltre che alle esibizioni degli ospiti, tra i quali il cantante Matteo Mastracco e la cantante, attrice e ballerina Henrieta, e dei super ospiti: dal Tesoro di San Gennaro passando per Ciccio Merolla fino ad arrivare alla straordinaria esibizione dei Neri per Caso. Il direttore artistico e conduttore dell'evento Franco Iannizzi, soddisfatto del risultato finale, è già proiettato alla nona edizione del Summer Day Music Fest dove intende introdurre ulteriori novità.