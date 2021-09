Nuova vita per il Teatro Pistilli di Cori: è l’era di MoBilitazioni Artistiche

Un teatro per una città, grande o piccola che sia, è un luogo oltre che di svago e cultura, di concentrazione di sogni, di emozioni, di speranze, di amicizie che nascono o si rinsaldano, di socialità viva. È il luogo dove riflettere, dimenticare una quotidianità grigia, dove imparare, dove divertirsi, dove educare la comunità al Bello, dove fare cultura.

È per questo che la notizia di una grande ristrutturazione, di una riapertura, di una nuova direzione artistica e di una rinnovata programmazione è sempre un’ottima notizia, in particolare in questo periodo in cui i luoghi della cultura sono stati chiusi o aperti solo per poche persone alla volta.

Il Teatro Pistilli di Cori

Un esempio in questo senso è il Teatro Comunale Luigi Pistilli di Cori: riaperto a fine 2017 dopo un’importante ristrutturazione cofinanziata dalla Regione Lazio, che lo ha reso più inclusivo, facilitando l’accesso ai diversamente abili, più sicuro con il rinnovo di tutti gli impianti, e più bello con i nuovi arredi e la valorizzazione di porzioni di mura poligonali sulle quali fu edificata la struttura. Soprattutto il teatro dal 2017 ha avuto un’intitolazione che omaggia Luigi Pistilli, attore che ha collaborato con i maggiori talenti del teatro contemporaneo: da Giorgio Strehler a Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer a Giuseppe Patroni Griffi e Dario Fo, senza disdegnare il cinema comparendo in grandi classici del western come “Il buono, il brutto, il cattivo” e “Per qualche dollaro in più” di Sergio Leone, e in altri capolavori di registi del calibro di Lizzani, Corbucci e Montaldo.

La nuova direzione di Mobilitazioni Artistiche

Il teatro Pistilli ha da pochissimo una nuova direzione organizzativa e una nuova direttrice artistica: rispondendo al bando indetto nel corso del 2019-2020, l’Associazione Mobilitazione Artistiche e la presidente Marianna Cozzuto si sono aggiudicate la gestione del teatro. Ottima notizia perché dei giovani con grande esperienza alle spalle si occuperanno della programmazione dei prossimi anni. Mobilitazioni Artistiche e un’associazione pontina che da ben dieci anni lavora sul territorio promuovendo la cultura in tutte le sue declinazioni: spettacoli teatrali, corsi di formazione, fotografia, lettura, arte, cinema. Una costante attività che ha coinvolto cittadini di tutte le età, che ha trascinato nel mondo delle arti con competenza e passione grandi e piccini, che si appresta oggi a festeggiare il decimo anno di intensa attività mettendosi alla guida un contesto istituzionale. Un’opportunità di crescita, divertimento e aggregazione di cui i coresi e non solo potranno beneficiare.

Stanze, la rassegna autunnale

Tra i primi passi, dopo la fortunata rassegna estiva Molecole, arriva la programmazione autunnale Stanze. Dal 1° ottobre inizierà una fitta programmazione di eventi: presentazioni di libri, spettacoli teatrali, corsi di formazione, proiezioni cinematografiche. Nelle varie attività saranno coinvolti adulti e bambini e tra impegno, cultura e divertimento si potrà fare un carico di emozioni e positività che in questo periodo è sempre più necessario.

Dopo Matutateatro con il Teatro Comunale di Priverno, un’altra bella realtà associativa che da anni si occupa di cultura ed eventi con passione e competenza, dirige una struttura pubblica. Una tendenza decisamente positiva, che ci fa ben sperare circa il coinvolgimento delle nuove generazioni nel mondo del teatro e della cultura, come pure sulla qualità degli eventi che si avvicenderanno.

Un indirizzo che, speriamo, prendano sempre più spesso i teatri pontini.