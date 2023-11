Dopo 2000 anni “rinasce” il Teatro Romano di Terracina e viene restituito alla città

Il Teatro Romano di Terracina "rinasce" dopo 2000 anni e viene restituito simbolicamente alla città. E’ in programma per sabato 11 novembre l'inaugurazione della struttura, alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del soprintendente Francesco Di Mario che ha diretto i lavori, delle più alte autorità del Ministero della Cultura, del sindaco di Terracina Francesco Giannetti e dell’Assessore alla Cultura Alessandra Feudi. Durante la cerimonia verrà illustrato quanto fatto nel corso degli anni, documentato con materiale fotografico e video a partire dal tragico bombardamento del 4 settembre 1943.

L’evento promosso dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con il contributo scientifico del CNR-ISPC, in collaborazione con Comune, Fondazione Città di Terracina e Campus Internazionale di Musica vuole proprio celebrare la rinascita, dopo duemila anni, del Teatro Romano di Terracina.

Il Teatro Romano di Terracina

Gli antichi resti, riemersi nel 1943 dopo un terribile bombardamento, sono stati interessati da un lungo lavoro di scavo, recupero e restauro svolto dalla stessa Soprintendenza sotto la guida di Francesco Di Mario. E così l’importante monumento archeologico prospiciente il tracciato dell’Appia, riacquisterà, dopo 2000 anni, la sua originaria importanza, tornando a svolgere la propria particolare funzione, nella sua caratteristica bellezza, all’interno del tessuto urbano antico ancora ben riconoscibile nell’attuale centro storico. "Frequentato dalla famiglia di Cesare e di Augusto - spiegano dall'amministrazione -, il Teatro Romano di Terracina è infatti integro e assolutamente originale: tutti gli elementi che lo costituiscono, tutti i blocchi della cavea sono esattamente quelli di 2000 anni fa. La struttura è stata restaurata, ma non è stata ricostruita o contaminata con materiale moderno. Verranno poi presentati e illustrati i reperti di enorme valore ritrovati durante gli scavi che presentano caratteristiche estremamente rare".

La cerimonia di inaugurazione

Durante la manifestazione, che si svolgerà nella piazza del Municipio, sarà illustrato il percorso filologico seguito, innanzitutto, in corso di scavo e successivamente durante il restauro, illustrando anche gli importanti rinvenimenti e la ricomposizione della antica cavea, riposizionando i blocchi calcarei, che nel corso del tempo erano stati asportati, restituendo alle gradinate l’originale aspetto. “Durante gli scavi, stratigraficamente condotti - spiega la Soprintendenza in una nota -, sono stati rinvenuti reperti di eccezionale importanza tra cui le basi per statue iscritte con dedica a Gaio e Lucio Cesari, figli adottivi di Augusto e eredi al trono, finalmente visibili, reintegrate nel loro splendore nel parterre della cavea. Lo studio dei reperti ritrovati permetterà di acquisire nuove utili informazioni sulla Terracina tardo repubblicana ed imperiale, per cui la Soprintendenza sta operando da tempo al fine della ricostituzione e valorizzazione di questo antichissimo centro storico”.

Verrà quindi illustrato quanto sinora fatto, evidenziando anche il ruolo che l’antica struttura tornerà a svolgere, insieme agli altri monumenti presenti, tutti fortemente caratterizzanti l’area del Foro, oggi piazza Municipio, che con la sua originale pavimentazione in lastroni di marmo ha mantenuto intatta una rara coerenza, attravergiudo diversi periodi storici. Un grande maxischermo consentirà ai cittadini di seguire il concerto che coronerà l'evento all'interno della struttura, dove la cavea originale appena ricostituita ospiterà, per ragioni di sicurezza, solo un ristretto numero di invitati. La collaborazione con il Campus Internazionale di Musica ha portato alla partecipazione della Roma TRE Orchestra diretta da Sieva Borzak, che suonerà La Gloria del Barocco, alla scoperta di due dei più grandi compositori del tempo, con musiche di Boccherini e Vivaldi, per concludere con la suite "dai tempi di Holberg" di Grieg, una delle più celebri pagine del compositore norvegese, dal sapore squisitamente romantico, ma che imita gli stilemi barocchi. Il concerto vedrà protagonisti la virtuosa violoncellista norvegese Tiril Holland insieme ad Alessandro Guaitolini.

“Un evento straordinario per tutta la comunità”

“E’ una grande soddisfazione poter coronare un lavoro decennale svolto con passione e abnegazione, un’impresa ardua e impegnativa che ha entusiasmato l’intera città, resa partecipe e consapevole, proprio grazie all’opera svolta dalla Soprintendenza, dell’eccezionale pregevolezza di questo manufatto architettonico”, ha dichiarato Di Mario. “Sarà un evento straordinario per tutta la nostra comunità. Abbiamo imparato a conoscere il “nostro” Teatro pezzo dopo pezzo, ogni volta che veniva riportato alla luce dal lavoro eccezionale della Soprintendenza. Forse non tutti ci rendiamo conto del valore inestimabile di questo tesoro. La nostra Piazza del Foro, ed è un caso rarissimo, ha conservato la destinazione d’uso originaria con le amministrazioni civili e religiose. Il cuore del nostro centro storico alto è unico al mondo, con il Foro Emiliano, con la via Appia, e adesso il Teatro Romano. Dall’11 novembre ogni giorno tutti avremo la possibilità di vederlo nella sua interezza lì, dove è sempre stato, splendido e maestoso come 2000 anni fa” ha poi aggiunto il sindaco Francesco Giannetti.

“Una giornata di festa e non soltanto per la nostra città - ha poi commentato l’assessore Alessandra Feudi -. Il Teatro Romano di Terracina è infatti un patrimonio di valore inestimabile per l’intera comunità, un testimone straordinario che ci racconta la storia della nostra città di 2000 anni fa, di quanto e come fosse frequentata. Un dono che ci viene restituito nella sua integrità dopo un lavoro imponente e certosino diretto magistralmente dall’intuito del Sovrintendente Di Mario, che ringrazio”.

L’organizzazione dell’evento e la volontà di far conoscere l’importante lavoro di tutela e valorizzazione svolto dalla Soprintendenza si deve al Soprintendente e direttore dello scavo, e alla cura della Dott.ssa Gilda Iadicicco della Soprintendenza.