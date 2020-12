Gli auguri di Tiziano Ferro per Natale, canta “Love of my life” e spopola sui social

Anche quest’anno Tiziano Ferro non ha voluto far mancare il suo pensiero speciale per Natale. Postato il giorno della vigilia sui suoi canali social, il tradizionale video con cui l’artista di Latina rivolge i suoi auguri ai fan ha conquistato tutti e letteralmente spopolato.

Girato nella sua casa di Los Angeles e non dalla camerata di Latina come aveva fatto anche negli anni passati, Tiziano Ferro con indosso un maglione tipicamente natalizio ha intonato “Love of my life” dei Queen facendo un regalo speciale ai suoi fan con cui ha voluto comunque condividere un importante momento in questi giorni di festa sicuramente diversi e per molti trascorsi lontano dagli affetti a causa del coronavirus.

“Me l’avete chiesta in tanti, tante volte. Più che mai quest’anno: gli amori della mia vita. Auguri!!!” ha scritto il cantante pontino accompagnando il video pubblicato sui social.