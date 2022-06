Tiziano Ferro annuncia il nuovo album “Il Mondo è Nostro”

L’annuncio arriva dai social: entro il 2022 uscirà il nuovo disco di Tiziano Ferro. A tre anni di distanza dall’ultimo album di inediti Accetto Miracoli del 2019 e di due da Accetto Miracoli: Le esperienze degli Altri (2020) che lo ha visto reinterpretare grandissimi brani della storia della musica italiana, arriva Il Mondo è Nostro.

Questo album, ottavo disco di inediti per Tiziano, uscirà sul mercato italiano l’11 novembre 2022 e sarà seguito a breve dalla sua versione spagnola. Secondo il cantautore pontino è uno dei dischi più complessi della sua vita, che nasce in un periodo di grandi e importanti eventi, dopo l’arrivo di Margherita e Andres, i bimbi che lo hanno reso uno degli uomini più felici del mondo insieme al marito Victor.

Come afferma Tiziano Ferro, “Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti” e se i suoi bimbi non lo fanno dormire, tanto da farlo appisolare persino in macchina nei tempi morti come si vede nella foto postata sui social, la sua creatività è ben sveglia e attiva.

Tiziano è pronto a tornare con un disco scritto in questi anni di pandemia, durante i quali il cantautore pontino ha condiviso molto di sé non solo attraverso la musica, ma anche attraverso momenti di vita privata e di battaglie interiori vinte e altre che proseguono. Tra gioia e gratitudine, consapevolezza e voglia di aiutare chi vive esperienze devastanti come l’alcolismo e i disturbi alimentari.

E mentre si vocifera che il primo singolo arriverà nella tarda estate, bisogna aspettare il 2023 per il tour negli stadi che aveva promesso prima della pandemia, e che purtroppo è stato rimandato, ma durante il quale si potranno ascoltare sicuramente questi nuovi brani.

Dunque Tiziano augura una serena estate e ci da appuntamento a novembre, e la sua città non mancherà di sostenerlo.