Tiziano Ferro torna a Latina: il video dell’arrivo commuove i fan

Dopo oltre un anno di assenza Tiziano Ferro torna a Latina dalla sua famiglia e dagli amici di sempre: lo annuncia postando un toccante video sui social in cui si vede il suo arrivo all’aeroporto e i primi abbracci con la famiglia.

Un ritorno sofferto, rimandato mille volte a causa della pandemia, un ritorno che sa di casa, di famiglia, di amore intenso e che rende felici non solo le persone che conoscono il cantautore pontino, ma anche tutti i suoi fan che non appena lo intravedono dalla macchina non esitano a salutarlo calorosamente, come fosse un amico lasciato il giorno prima.

Eh sì perché il nostro Tiziano fa questo effetto: la sua spontaneità, la sua sincerità porta le persone ad affezionarsi e a dimostrare la stima e l’orgoglio di essere suoi concittadini.

Un video commovente, postato sui social senza commenti se non il riferimento, sempre presente, al fatto che gli abbracci sono tra persone che hanno fatto tamponi o sono vaccinate, con l’intento non solo di smorzare ogni polemica, ma anche di far capire, a chi ancora dubita, che con questa pandemia non si può scherzare e solo l’attenzione e il rispetto reciproco potrà farci uscire da questo incubo.

Tra la lasagna di mamma, gli amici storici e gli animali di casa lui racconta la gioia di essere di nuovo in Italia, di abbracciare i cari che gli sono mancati dopo un anno di lontananza, senza mai dimenticare l’amato Victor.

Dunque bentornato Tiziano, anche se non potremo andare a un tuo concerto ancora per un anno, ci vediamo in giro per Latina!