Tiziano Ferro di nuovo in tour: parte il TZN 2023

Parte oggi, 7 giugno, da Lignano Sabbiadoro il tour che vedrà impegnato Tiziano Ferro nei maggiori stadi italiani fino a metà luglio: al via il TZN 2023 tour durante il quale il cantautore pontino presenterà dal vivo i brani dell’album “Il mondo è nostro” uscito lo scorso novembre e i maggiori successi della sua carriera.

Era il 2021 quando Tiziano ha festeggiato i vent’anni di carriera con post e video sui social e ha dovuto rimandare il tour mondiale per via della pandemia. Il cantautore pontino era lontano dal palco già da qualche anno e ha dovuto aspettare il 2023 per poter riabbracciare i suoi fan, in sicurezza, godendosi appieno il calore e la gioia del pubblico.

È con un video pubblicato sui social che esprime l’emozione di tornare a vivere dal vivo l’amore di quanti lo seguono da oltre vent’anni: come fosse il momento di rincontrare un amico che non vedi da un sacco di tempo. Sei anni in cui nella sua vita sono successe tantissime cose, tanto da farlo sentire una persona diversa, ma in cui è stato costante l’amore dei fan.

Un affetto che i fan hanno ampiamente dimostrato dato che in pochissimo tempo sono stati venduti oltre 500 mila biglietti, tra questi anche il recupero dei concerti in programma per il 2020 e 2021 cancellati per via della pandemia.

L’emozione più grande per Tiziano Ferro è sicuramente ripercorrere la sua carriera in 30 canzoni, quindi non solo i brani del nuovo album ma i grandi classici della sua carriera: da Xdono, singolo d’esordio, a Sere Nere, da Imbranato a Ti scatterò una foto, passando poi per La differenza tra me e te, Il Regalo più grande, L’amore è una cosa semplice, Accetto miracoli e le più recenti Il mondo è nostro, La Prima festa del papà e l’ultimo singolo Destinazione Mare, scritto insieme all’amico fraterno Roberto Casalino.

Dunque è in partenza il tour che vedrà Tiziano esibirsi in ben 11 stadi italiani per un totale di 14 date tra queste ben due allo stadio Olimpico di Roma il 24 e 25 giugno. E voi andrete a vedere un suo concerto?