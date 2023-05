Totti tra Sabaudia e San Felice per girare degli spot pubblicitari

Cinema e tv sempre più spesso scelgono la provincia pontina come location delle riprese, ma non solo: nel mese di maggio anche la Volkswagen ha deciso di girare tra Sabaudia e San Felice Circeo gli spot per la promozione di due modelli di auto elettriche.

Di questa ottima occasione, che vede promuovere non solo la nota casa automobilistica tedesca, ma anche splendidi luoghi della provincia, è artefice la Latina Film Commission che come sempre lavora alacremente per agevolare le produzioni in terra pontina.

Protagonista degli spot accanto alle auto anche l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, testimonial della Volkswagen, che non è nuovo a Sabaudia e San Felice. A quanto pare “il pupone nazionale” non disdegna affatto i nostri lidi e li scegli non solo per le vacanze ma anche per lavoro.

Le riprese hanno immortalato Palazzo Mazzoni e il lungomare nel tratto della Bufalara per la città di Sabaudia e piazza Dante per San Felice Circeo. Come sempre è stata fondamentale la sinergia tra la produzione, la Latina Film Commission e le autorità locali nelle persone dei sindaci di Sabaudia e San Felice Alberto Mosca e Monia Di Cosimo e agli assessori Giovanni Secci (Sabaudia), Felice Capponi e Fabio Beccari (San Felice Circeo), oltreché ai Corpi della Polizia Locale dei due Comuni coinvolti, nelle persone dei comandanti Mariella Di Prospero e Mauro Bruno.

“Siamo stati davvero contenti di ospitare le riprese di questi spot e l’intramontabile Francesco Totti, che in questi luoghi è di casa. La sua solarità e l’estrema simpatia sono state trainanti non solo sul set ma anche nei momenti di pausa, quando cittadini e curiosi hanno avuto la meglio con richieste di autografi e selfie. Vorrei ringraziare sentitamente Francesco per il grande spirito di condivisione, la Classica Film Srl e l'agenzia di comunicazione DDB Group Italy per aver scelto le nostre location e aver dato fiducia alla Latina Film Commission. In particolare, ringrazio il regista Alberto Colombo, il produttore Tommaso Pellicci, la producer Margherita Bardari e il direttore di produzione Mattia Longhi – commenta Rino Piccolo, presidente della Latina Film Commission – Il nostro territorio con le sue meraviglie ma anche con la sua organizzazione e disponibilità, riesce sempre ad attrarre nuove produzioni e progetti di rilievo. Di questo ne siamo davvero contenti perché, come dico in ogni occasione, il cinema, la televisione o come in questo caso la pubblicità, rappresentano un comparto economico e produttivo su cui la nostra provincia deve continuare a investire, alimentando lo sviluppo locale e offrendo possibilità ai tanti suoi professionisti. Il lavoro della Latina Film Commission prosegue proprio in questa direzione. E non è un caso se anche in questa ennesima occasione sono state coinvolte maestranze del territorio, oltre 20 figure tra truccatori, attrezzisti, macchinisti, elettricisti, addetti alla sicurezza, autisti, aiuti di Produzione e manovali. L’indotto è sempre notevole, anche sul fronte dei servizi fruiti dalla produzione”.

Gli sport da oggi saranno in rotazione su diverse piattaforme web e social e sulle connected tv.