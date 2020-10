Un successo la visita integrata al Giardino di Ninfa e a Cori

Una visita integrata, domenica 18 ottobre, al Giardino di Ninfa e a Cori. Protagonista è stata anche anche la città d'arte lepina, in una giornata che ha interessato numerosi visitatori, tutto secondo le regole anti covid e con presenze contingentate.

Con una piccola integrazione al contributo di ingresso al Giardino di Ninfa, è stato possibile visitare il tempio di Ercole, il complesso monumentale di Sant'Oliva, la cappella della Santissima Annunziata e il Museo della Città e del Territorio, in cui è ospitata la mostra Piranesi a Cori che il Comune ha organizzato in collaborazione con l'Istituto Centrale per la Grafica in occasione dei trecento anni dalla nascita di Giovambattista Piranesi. I visitatori hanno potuto apprezzare la qualità e la cura dell’allestimento e hanno scoperto, magari per la prima volta, la bellezza e il fascino della struttura museale corese.

L’iniziativa, che coinvolge Cori per la seconda volta, rientra nella volontà di promozione del territorio da parte dell’amministrazione comunale e nell’intento di collegare con continuità la visita al Giardino di Ninfa alle iniziative di rilievo che abbiano luogo a Cori nell’ottica di un distretto turistico che coinvolga i centri del circondario.