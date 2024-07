Umberto Scipione in corsa per i World Soundtrack Awards 2024

Umberto Scipione candidato ai World Soundtrack Awards 2024. Il noto compositore di Gaeta è in cima alla classifica delle migliori musiche per il cinema realizzate in tutto il mondo nel 2023, con la colonna sonora del film “La guerra dei nonni” del regista Gianluca Ansanelli. Tra gli altri candidati John Williams, Hans Zimmer, Alexandre Desplat.

I WSA sono prestigiosi premi internazionali per la miglior musica da film, assegnati ogni anno dalla World Soundtrack Academy nel corso del Film Fest Gent che si svolge in Belgio: il primo e più importante festival del mondo dedicato alle colonne sonore. In alcuni casi sono stati preludio all’Oscar, per tale ragione vengono definiti dagli addetti ai lavori come il “fratello minore dell’Oscar”

Celebrazione unica dell’arte della musica da film e dei suoi protagonisti - compositori, musicisti e agenzie - i WSA nascono ad opera della World Soundtrack Academy nel 2001, ma le loro radici affondano negli anni ’80, quando il Film Fest Gent diede vita al primo concorso cinematografico internazionale dedicato a questo tema. La World Soundtrack Academy è una prestigiosa comunità internazionale di compositori per Cinema e TV e di professionisti del settore che supporta l'arte della musica per il piccolo e grande schermo, non solo attraverso i WSA ma anche attraverso attività culturali, promozionali, educative e professionali. Ogni anno seleziona le migliori colonne sonore del mondo per diverse categorie di premi. La Colonna Sonora del film “La guerra dei nonni”, edita da FM Records, è stata prescelta per partecipare al World Soundtrack Award Public Choice 2024.

Scipione tra le stelle della musica da film internazionale

“Sono onorato e nello stesso tempo mi sento fortunato per essere stato selezionato per il WSA 2024, un concorso di elevato profilo internazionale. Un premio che permette a noi compositori e a tutti i professionisti di questo settore di uscire fuori dagli studi di registrazione e, sotto i riflettori della World Soundtrack Academy, di incontrarci in un circuito appositamente creato per il nostro lavoro, fornendo anche una rilevante opportunità di presentarci ad una platea senza confini, che abbraccia tutto il mondo - dichiara Umberto Scipione -. Da ragazzo, già con una grande passione per la musica e con il sogno nel cassetto di diventare compositore di colonne sonore, mi capitava, andando al cinema, di leggere sui cartelloni pubblicitari della pellicola i nomi dei grandi Maestri di musiche da film come Nino Rota ad esempio, ed allora pensavo, con il cuore che batteva forte e la consapevolezza di avere un sogno ambizioso: ‘Chissà se vedrò mai il mio nome su uno di questi manifesti. Oggi dedico la candidatura per il WSA a quel ragazzo. E con la sua stessa emozione, con lo stesso cuore che batte forte…continuo a sognare, perché c’è sempre un altro sogno da raggiungere.”

La Colonna Sonora del film “La guerra dei nonni”

La Colonna Sonora del film “La guerra dei nonni” è composta da oltre 30 brani e una canzone originale dal titolo “Waiting for you”, interpretata da Alessia Scipione, figlia del compositore. “Per questo occupa un posto speciale nel mio cuore” ricorda il compositore pontino che tiene a sottolineare come con la sua musica abbia seguito le vicende, delineate dal regista in modo delicato e vivace, di un’allegra ma accesa competizione tra nonni, interpretati da una coppia comica in piena sintonia Salemme – Tortora, sottolineando con i diversi generi musicali i momenti di una trama ricca di situazioni divertenti e spunti per riflettere. “Nel mentre raccontavo questa sfida con le mie Musiche affrontavo la “mia sfida”: riuscire a cogliere, attraverso le più varie incursioni melodiche, i differenti aspetti presenti in una commedia da quello comico a quello romantico a quello riflessivo se non addirittura di suspense” conclude il Maestro.

Le candidature al WSA Public Choice

Il WSA Public Choice rappresenta per i partecipanti una sfida di altissimo livello: 100 i compositori in gara, stelle del firmamento musicale cinematografico mondiale. La World Soundtrack Awards ha selezionato infatti 100 colonne sonore realizzate per il cinema e la tv in tutto il mondo nel corso del 2023, in collaborazione con l’International Film Music Critics Association che raccoglie giornalisti e critici internazionali specializzati nel settore della musica cinematografica e televisiva. La lista prescelta è stata resa nota in questi giorni per essere sottoposta al voto del pubblico attraverso il sito: https://www.worldsoundtrackawards.com. Sarà quindi il voto popolare a definire la rosa composta di cinque colonne sonore finaliste che si contenderanno il premio al Film Fest Gent a ottobre.

Periodo d'oro per Umberto Scipione

La candidatura al WSA giunge in un momento di particolare impegno di Umberto Scipione che sta lavorando alla colonna sonora del prossimo film di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni “Io e te dobbiamo parlare”, previsto nelle sale cinematografiche per il periodo natalizio. Ma è anche impegnato con il suo nuovo concerto spettacolo “The Best Italian Soundtracks” nell’organizzazione della tournée, inaugurata a Gaeta con grande successo di pubblico e pronta a calcare palcoscenici italiani ed esteri.