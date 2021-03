Su Sky “Vado e Vengo” un film tutto pontino

I talenti pontini continuano a farsi notare in vari campi, in questo caso si parla del giovane regista Fabrizio Nardocci che, dopo una serie di cortometraggi, esordisce con il suo primo lungometraggio prodotto dalla Dalex Film in collaborazione con Rai Cinema e tratto dal soggetto di Maurizio Ponzi: Vado e Vengo.

Il film ha come protagonista Marco Valerio Montesano, figlio di Enrico Montesano, con una carriera teatrale avviata alle spalle, nonostante la giovane età, e al suo primo ruolo al cinema. Insieme a lui volti noti del cinema e della tv: da Antonello Fassari ad Alice Ferri a Sara Ricci, da Massimiliano Pazzaglia ad Anna Ferruzzo.

Vado e Vengo racconta la vicenda di Mario un giovane di 21 anni che parte dalla periferia di Roma per cercare il padre. Si imbatte nello zio Nino, usuraio dai traffici ben avviati, che lo ingaggia subito per ricoprire delicati compiti. Mario conosce l’effimera gioia dei soldi facili e dimentica il suo principale scopo. Una serie di vicissitudini lo portano comunque ad imbattersi nel padre che vive in estrema povertà, questo lo porterà a fare inevitabili confronti fra gli stili di vita del padre e dello zio e a trarre alcune importanti conclusioni.

La colonna sonora di Marco Lo Russo

Ad impreziosire questo esordio cinematografico c’è la raffinata colonna sonora del Maestro Lo Russo che in questo anno di stop ai concerti dal vivo non si è fermato un momento, prestando la sua creatività in più di una occasione al cinema.

Il compositore, arrangiatore e fisarmonicista Marco Lo Russo ha avvolto la pellicola con il suo sound, ispirandosi al viaggio interiore dell’accoglienza che ciascuno di noi cerca nella famiglia ed in particolar modo nella figura del padre, capace di dare quell’abbraccio rassicurante di cui ognuno di noi ha bisogno. Nel film le sonorità spaziano dal pop alla world music, attraverso il jazz, con contaminazioni elettroniche. Non mancano ambientazioni lounge e chill out, in cui la fisarmonica è sempre uno degli elementi protagonisti. Chicca della colonna sonora è il brano interpretato dall’attrice Alice Ferri, in cui il Maestro Lo Russo pone in evidenza sensualità e freschezza della chanson francese. A breve inoltre sarà disponibile su CD la colonna sonora del film pubblicata dall’etichetta discografica Rouge Sound Production per la Marco Lo Russo Music Center APS.

Il film sarà disponibile su Sky Primafila a partire dal 26 marzo.

Gallery