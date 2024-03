Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

E' online su tutte le piattaforme musicali “Vedo”, il nuovo singolo di Andrea Longo, una profonda riflessione, scritta in un momento in cui si sgretolavano certezze, lasciando posto a dubbi, paure, decisioni da prendere, che avrebbero cambiato il percorso della vita dell’artista. Il singolo è stato composto con l’aiuto di Mirko Giovannoni (batteria) e Marco Pistone (basso).

Andrea Longo chi è

Inizia a scrivere e comporre musica ai tempi del liceo, esibendosi in numerosi eventi e locali nel Lazio con il progetto “Chiasso”. La sua formazione musicale inizialmente autodidatta e successivamente frequentando corsi individuali di pianoforte e canto gli permettono di sperimentare vari generi mescolandoli nel suo Rap. Andrea Longo ha ripreso il suo progetto di brani inediti lo scorso anno con “30enne” brano dedicato al suo amico Jean-Luc Krautsieder, il quale ha perso la vita dopo aver subìto una violenta aggressione in strada. L’artista è in studio per la produzione di nuovi singoli e un nuovo ep, partecipa nel frattempo ad esibizioni live riarrangiando i suoi brani con una band (batteria, chiatarra e basso).

Pagina instagram: https://www.instagram.com/andrealongo.rap Pagina facebook: https://www.facebook.com/andrealongoRAP