Vieni con me a Sperlonga, il videoclip per il turismo con Claudia Conte e Luca Ward

Sperlonga è da sempre uno dei borghi più amati del Lazio e d’Italia, ma è durante l’estate che diventa meta prescelta da tantissimi turisti che amano trascorrere le loro vacanze nello splendido litorale pontino.

Anche quest’anno l’attivissimo ente Sperlonga Turismo ha realizzato un bellissimo videoclip “Vieni con me a Sperlonga” con la partecipazione di due volti amati dal pubblico: lo straordinario attore e doppiatore Luca Ward e la bellissima Claudia Conte. Il primo ha messo a disposizione la sua voce unica, mentre la seconda ci ha accompagnato a scoprire gli angoli più bello del borgo.

Luca Ward,molto affezionato a Sperlonga, ha partecipare anche l’anno scorso al video prodotto da Sperlonga Turismo. Il doppiatore, famoso per prestare da sempre la voce – tra gli altri – a Russell Crowe ne “Il Gladiatore”– legge proprio i versi del sonetto: “Vieni con me a Sperlonga, attimi del passato sogni dell’avvenire noi fonderemo insieme. La fonte ci disseta l’oblio ci dà e la speme Nel mar sentiamo l’ebbrezza infinita di nostra gioventù”.

“Tutti gli sperlongani dalla mia generazione in poi ricordano questo poema e soprattutto cosa ha significato per noi – dice il presidente di Sperlonga Turismo, Leone La Rocca – Volevamo un video che riuscisse a coniugare questo nostro sentimento e diffonderlo verso l’esterno, per un nuovo messaggio di invito a visitare il nostro splendido Borgo, intatto e sempre incantevole”.

“Per me è stato un enorme piacere partecipare alla realizzazione di questo video – dice l’attrice e scrittrice Claudia Conte, di casa a Sperlonga fin dall’infanzia – qui ho trascorso i momenti più belli, è nato il mio primo libro, è nato il mio amore per il teatro e la mitologia…insomma Sperlonga fa parte del mio cuore!”

A girare le scene, con l’ausilio di un drone per le riprese aeree, i professionisti di Skydrone Italia e Malvestudio, il cui responsabile, Antonio Malvestuto, racconta così la nascita e l’esecuzione del progetto: “Sperlonga per me è quasi una seconda casa – racconta – e quando mi è stato proposto di progettare un video ispirato a questi versi ho avuto subito in mente cosa fare. D’altronde con scenari come quelli di Sperlonga è veramente difficile sbagliare!”

Vieni con me a Sperlonga è stato pubblicato, sulla pagina Facebook di Sperlonga Turismo e poi diffuso con post mirati e programmati in ogni parte del mondo. Il nuovo video servirà a fare da volano nella comunicazione del Consorzio (on e offline) per mostrare un paese vitale e accogliente, e infondere sicurezza verso coloro che – soprattutto all’estero – vedono ancora un paese Sperlonga è più viva che mai, pronta ad accogliere turisti e visitatori nella massima sicurezza.

