Vinicio Salvatore Di Crescenzo torna in libreria con "La via alla foce"

Dopo il successo di “Vimini freschi” e “Di luoghi e di sensi”, l’autore fondano Vinicio Salvatore Di Crescenzo torna con una nuova raccolta poetica, “La via alla foce". La raccolta appartenente alla collana “Aonia” (diretta da V.S. Di Crescenzo e C. Moscariello) è edita PAV Edizioni e distribuita da Libro.co Italia

I componimenti di questa raccolta poetica nascono dall’esperienza del vivere intrisa dei suoi fatti che ogni persona umana assorbe, matura e custodisce in sé durante il corso della sua esistenza. La “via alla foce”, altro non è che il viaggio della vita, che come un fiume, attraversa paesi e stagioni raccogliendo ciò che incontra lungo il suo cammino e sino alla sua foce, destinazione ultima, che per il poeta rappresenta la coscienza alla quale consegnare ogni stato d’animo vissuto.