E’ il cantautore Virginio la “Persona dell’Anno 2022”: cerimonia al Castello Caetani di Fondi

E’ Virginio, musicista, cantante e autore, la “Persona dell’Anno 2022” di Fondi: il suo è stato infatti il nome indicato dagli oltre quattromila cittadini. La proclamazione è avvenuta al termine di una spettacolare serata nel Castello Caetani venerdì 30 dicembre.

Il riconoscimento è stato consegnato all’animatrice del Virginio Official Fanclub Rita Sposito dal vicesindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, dall’eurodeputato Salvatore De Meo e dal presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli. Presenti anche Gabriella Capotosto, persona dell’anno uscente, Gino Fiore e Mauro Caporiccio già persone dell’anno negli anni passati.

Virginio in quello stesso momento era in volo per Miami in Florida per lavoro e il giorno prima è stato ospite della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone. A rappresentare il vincitore c’erano la mamma Beatrice, il papà Raffaele e la sorella Gioia. Virginio Simonelli, nel messaggio registrato e trasmesso, ha parlato del suo amore per la città di Fondi dov’è nato e vissuto fino a trovare il successo come musicista e cantautore. Ha ringraziato, non nascondendo una forte emozione, anche ripensando alle belle passeggiate lungo il centro della città. “Che bella fortuna avere la mia Fondi sempre al mio fianco” ha detto Virginio nel suo saluto.

Quella di quest’anno è la decima edizione del premio organizzato dall’Associazione Pro Loco Fondi Aps, in collaborazione con il Comune di Fondi, con il patrocinio della Banca Popolare di Fondi e il contributo de L’Angolo del Caffè di Vincenzo Incalicchio.

Questa la motivazione del premio assegnato:

"Il musicista, cantante e autore Virginio, all’anagrafe Virginio Simonelli, nasce a Fondi il 31 gennaio 1985. Fin da piccolissimo dimostra di avere una forte passione per il canto tanto che la mamma decise di avviarlo allo studio della musica. Dopo aver frequentato il Liceo Classico Gobetti di Fondi si trasferisce a Milano dove si iscrive alla Nuova accademia di belle arti. Dal suo esordio fino ad oggi si è distinto nel panorama musicale italiano partecipando ad importanti trasmissioni. È tra gli autori più apprezzati, anche dai suoi colleghi che l’hanno coinvolto più volte nei loro progetti. Ha infatti collaborato e scritto canzoni per alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Nel 2006 il suo esordio nel mondo della musica all'età di 21 anni con la partecipazione al Festival di Sanremo (cinquantaseiesima edizione) nella categoria delle nuove proposte. Nel 2011 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, risultando vincitore della decima edizione di “Amici”. Nel 2020 Virginio è uno dei concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Nel 2021 partecipa al Tale e Quale Show 2021 – Il Torneo dei campioni. Nel 2022 è invitato ai Latin Grammy a Las Vegas, tra i più prestigiosi premi della musica latina. Tra gli artisti invitati, unico italiano ad eccezione della presentatrice Laura Pausini, era presente solo Virginio. Sempre quest’anno è stato vincitore del Natale e Quale Show – Speciale Telethon, spin-off del più celebre Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti Rai Uno. Ha vinto interpretando “Last Christmas” di George Michael. È “Il panda con le ali”, testo e musica di Virginio e Daniele Coro, la canzone vincitrice della 65ª edizione di Zecchino d’Oro. Il brano è stato premiato al termine della grande finale, andata in onda il 24 dicembre 2022 su Rai1, condotta dal direttore artistico di Zecchino D’Oro, Carlo Conti. La canzone cantata da Mariapaola Chiummo di 7 anni parla di inclusione e di unicità, di quanto ognuno di noi sia speciale, proprio perché unico. Con il suo impegno ha dato lustro alla Città di Fondi e comprensorio”.