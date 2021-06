“Zecchino d’Oro”: la piccola Irene di Fondi tra i finalisti della 64esima edizione

C’è anche Irene, una bambina di 8 anni di Fondi, tra i finalisti della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro. La piccola si esibirà sul palco con il brano “'Il Reggaetonno” in duetto con Giuseppe di Perfugas in provincia di Sassari.

Sono state rese note nelle scorse ore le 14 canzoni in gara quest’anno che saranno interpretate da 17 piccoli artisti provenienti da 9 regioni d’Italia; nello specifico sono 12 i solisti in concorso, un trio e un duetto, proprio quello composto dalla pontina Irene e da Giuseppe. La 64ª edizione dello “Zecchino d’Oro", on la direzione artistica di Carlo Conti, andrà in onda a dicembre su Rai1.

I cantanti e i brani in gara

Questi i titoli dei brani e i nomi degli interpreti che canteranno insieme al Coro dell'Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni: “Ali di carta” di Sara, 10 anni di Faenza (Ravenna); “Auto rosa” di Michele, 8 anni di Melicucco (Reggio Calabria); “Bartolo il barattolo” di Walter, 6 anni di Firenze; “Ci sarà un po' di voi” (musica di Claudio Baglioni) di Veronica, 9 anni, di Gorle (Bergamo); “Clap clap” di Giulia, 8 anni, di Guidonia (Roma); “Il ballo del ciuaua” di Camilla, 7 anni di Viareggio (Lucca), Francesco Paolo, 10 anni di Salsomaggiore Terme (Parma) ed Elisa, 9 anni di Roma; “Il Reggaetonno” di Irene, 8 anni, di Fondi (Latina) e Giuseppe, 7 anni di Perfugas (Sassari); “Il riccio capriccio2 di Giuseppe Karol, 4 anni di Messina; “La filastrocca delle vocali” di Simona, 7 anni, di Terrasini (Palermo); “Ng New Generation” di Stefano, 8 anni, di Milano; “Potevo nascere gattino” di Vittoria, 6 anni, di Pergine Valsugana (Trento); “Ricercato2 di Davide, 6 anni di Parma; “Superbabbo” (testo e musica di Marco Masini) di Zoe, 9 anni di Impruneta (Firenze); “Una pancia' di Leonardo, 6 anni di Mele (Genova).