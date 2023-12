Maratona Telethon: arrivano i Cuori di Cioccolato nelle piazze pontine

Con l’arrivo del Natale arriva puntuale anche la Maratona Telethon che si tiene sulle reti RAI dal 9 al 17 dicembre per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi e sostenere la fondazione che promuove la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Quest’anno la classica maratona televisiva sarà arricchita dalla prima edizione della Maratona Digitale Telethon, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Telethon, la piattaforma RAI Play e tutti i canali social RAI. Oltre alla consueta e importante presenza nei canali TV e radio, infatti, verranno diffusi su tutti i canali digitali Rai e Telethon una serie di video che hanno come protagonista Tommaso Cassissa, attore e content creator, che accompagnerà il pubblico in un viaggio intorno e dentro la Fondazione e che non si muove per tappe, ma per persone.

Chi vorrà continuare a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, potrà farlo anche acquistando i Cuori di Cioccolato che saranno presenti in oltre 3000 piazze italiane il 10, 16 e 17 dicembre. Presso i banchetti si troveranno volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica che non solo venderanno i cuori della Caffarel, ma potranno illustrare in quanti modi la Fondazione Telethon sostiene la ricerca scientifica e le famiglie di pazienti con malattie genetiche.

“Facciamoli diventare grandi insieme” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca. È infatti solo uno sforzo di attivazione collettiva, che coinvolga la società tutta, che può permettere di donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie.

I Cuori di cioccolato, prodotto firmato Caffarel, il noto marchio piemontese che produce cioccolato premium, per Fondazione Telethon e disponibile nelle due varianti classiche (cioccolato extra fondente e al latte) e nel nuovo gusto cioccolato bianco, come ringraziamento per una donazione di 15 euro. È possibile trovare i Cuori di cioccolato anche sullo shop online di Fondazione Telethon (shop.telethon.it).

Anche nella provincia pontina sarà possibile acquistare i Cuori di Ciocclato, si potrà cercare il banchetto più vicino sul sito di Telethon alla pagina dedicata all’iniziativa.