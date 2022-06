Cyprus, la personale di Nell Nicholas alla galleria Monti 8

Un graditissimo ritorno presso Monti 8, quello di Nell Nicholas, artista inglese rappresentata ufficialmente dalla galleria di Latina e nota a livello internazionale.

Sarà inaugurata sabato 11 giugno la mostra Cyprus che consta di sole quattro tele ma di grandi dimensioni. Una esposizione semplice ma di grande impatto che sottolinea l’evoluzione del percorso artistico di Nicholas: che alla sua attenzione per gli oggetti, unisce l’uso di una palette quasi monocromatica e l’amore per il classico dovuto al recente soggiorno a Cipro.

Nell Nicholas ha sempre avuto una predilezione per l’arte classica, infatti anche nei suoi lavori precedenti ha sempre inserito particolari come anfore, vasi micenei e cretesi e altre atmosfere classiche e mediterranee, ma in questi nuovi quadri questa propensione spicca ancora di più.

Dunque quattro grandi tele che si caratterizzano per i colori più scuri e decisi, per la raffigurazione del mondo animale e vegetale che è di forte impatto e renderà suggestivo l’allestimento nei locali rinnovati di Monti 8.

L’appuntamento

È per sabato 11 giugno alle ore 18.30 per l’inaugurazione della mostra che sarà aperta al pubblico fino al 25 giugno.