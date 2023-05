“Dai meme alla satira”: l’incontro con Federico Palmaroli de #lepiubellefrasidiosho

Per chi studia comunicazione, per chi è frequentatore “consapevole” dei social, per chi segue le nuove tendenze, arriva “Dai meme alla satira” un incontro che con leggerezza parlerà dei nuovi linguaggi della comunicazione e del giornalismo.

Venerdì 12 maggio alle ore 19.00 Federico Palmaroli, autore degli spassosissimi meme de #lepiubellefrasidiosho sarà ospite dell’Associazione Altri Caratteri che organizza il suo primo evento per parlare insieme di satira e satira politica attraverso i social network.

#lepiubellefrasidiosho è una delle pagine più seguite degli ultimi anni che annovera più di un milione di follower su Facebook, oltre 600.000 su Twitter e oltre 47.000 su Instagram.

Con semplicità, simpatia, facendo leva sui luoghi comuni, sulla nostra quotidianità Palmaroli attraverso immagini e brevi frasi riesce a commentare sottilmente i fatti, i personaggi, le situazioni della politica italiana ed estera, della società e dello spettacolo, con incredibile tempestività.

L’incontro di venerdì pomeriggio sarà ospitato al Geena di Latina e sarà moderato dalla giornalista Lucia Guarano. Un pomeriggio per discutere della satira, dei suoi limiti, se ce ne sono o dovrebbero essere, del linguaggio dei social e di nuovi modi di fare informazione.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 12 maggio alle ore 19.00, l’ingresso è libero.