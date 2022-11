Dal Sogno alla Scena: Daniel Pennac apre la stagione del Fellini di Pontinia

Primo appuntamento per la stagione di prosa 2022/2023 del Teatro Fellini di Pontinia, realizzata in collaborazione con ATCL - Circuito multidisciplinare del Lazio, riconosciuto dal MIC - Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio e con il patrocinio del Comune di Pontinia e della Provincia di Latina.

Si partirà dunque sabato 26 novembre con lo spettacolo Dal Sogno alla Scena un testo di Clara Bauer, che ne cura anche la regia, di Pako Ioffredo, Daniel Pennac entrambi in scena affiancati da Demi Licata.

Uno spettacolo che parla del Teatro, che prendendo spunto da varie opere di Pennac (La Legge del Sognatore, Storia di un corpo, Bartleby – Mon Frère, Grazie, L’avventura Teatrale – Le mie italiane), percorre il mondo onirico e narrativo dell’autore sulla sottile linea di confine tra interpretazione e narrazione, lettura e recitazione, momenti di grande poesia e sottile humor.

Effetti collaterali: tornano le conversazioni a margine dello spettacolo

Come è ormai tradizione per il Teatro Fellini, gli spettacoli saranno preceduti da incontri di riflessione e approfondimento prima di godersi la messa in scena. Sabato 26 novembre alle 19.30 Anna Eugenia Morini converserà con Stefania Bruno docente di drammaturgia e autrice di racconti e saggi sul teatro. Tema dell’incontro sarà la drammaturgia del sogno quale elemento caratterizzante l’opera di grandi maestri come Calderón de la Barca e Strindberg, Pirandello e Eduardo. La partecipazione a questi incontri è indipendente dalla visione dello spettacolo teatrale, e gratuita, ma è gradita la prenotazione da effettuare contattando il numero 3496384606.

L'esperienza al Teatro Fellini

Come per la passata stagione torna la collaborazione con l’azienda pontina Campana che permetterà agli spettatori di degustare ottimi cibi, e con l’azienda Agricola Monti Cecubi per i vini. Altro servizio interessante per gli spettatori che non sono di Pontinia è l’iniziativa “Un bus chiamato Fellini” il servizio navetta da Latina verso il teatro Fellini in occasione degli spettacoli di tutta la stagione di Prosa/Danza/Teatro Ragazzi. Un servizio che costa 5 euro e può essere prenotato al numero 3925407500. La partenza del pullman sarà confermata entro le 18.00 del giorno

precedente allo spettacolo.

L’appuntamento

È dunque al Teatro Fellini di Pontinia sabato 26 novembre alle ore 19.30 per Effetti Collaterali e alle ore 21.00 per lo spettacolo. Per informazioni sono a disposizione i numeri 3925407500 e 3292068078 e l'indirizzo email info@fellinipontinia.it